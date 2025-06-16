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戶外教育資源平台改版升級 導入AI掌握場域資訊

中央社／ 台北16日電

為推動戶外教育，教育部改版戶外教育資源平台並升級，導入AI資料標籤搜尋，結合沉浸式地圖探索功能，並結合近200條路線資訊，只要一鍵點選，即可設定路線馬上出發。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，戶外教育能讓孩子學會與環境共處、培養探究思維，促進全方位發展，「場域」資源為促成學習之旅重要一環；國教署也與國家教育研究院合作出版「場域之戶外教育發展指引」，幫助場域瞭解學校規劃課程的想法，「教育部戶外教育資源平台」也全面改版升級。

國教署說明，教育部戶外教育資源平台公告全國超過300筆場域，導入AI資料標籤搜尋，結合沉浸式地圖探索功能，以及場域指引內涵，提供場域基本介紹、安全與無障礙設施、人數限制以及課程等資訊。

另外，戶外教育資源平台也公告近200條路線資訊，包含適合體驗季節建議、對象、各地點的學習重點，以及相關教案，更結合Google地圖功能，只要一鍵點選，即可設定好路線、停靠點等功能馬上出發；平台還彙整相關教學工具、檢核表，提供安全風險、課程規劃等主題錦囊包。

國教署表示，期待戶外教育資源平台能成為大眾安排假日戶外活動的好幫手，教育部也攜手各部會辦理「2025跨部會環島戶外教育季」活動，除了每月公告活動資訊，更推出雙重獎勵，民眾至平台註冊為會員，參與活動累積點數，就有機會抽中專屬好禮。

教育部 地圖 國教署

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