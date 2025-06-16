北市兩所國小疑爆性平事件校方遭控調查草率 教育局：第一時間已介入

台北市有兩所國小被爆出捲入性平事件，其中北區某國小一名高年級男童對低年級女童性侵，案件爆發後男童家長非但未道歉，也拒絕就醫及轉學；而南區則爆發社團老師對女童傳訊逾矩，校長卻疑似想壓案。教育局表示，第一時間均掌握啟動調查，並有相對應處置，後續會持續追蹤。

「鏡週刊」報導指出，北市近日爆發兩起性平事件，其中北區某國小一名高年級男童和一名低年級女童，因雙方家長參與相同的團體活動而認識，但男童在學校多次將女童誘騙到廁所，對其猥褻、指侵，直到男童多次跑到女童班級老師驚覺有異，案件才爆發。

報導指出，案件爆發後學校針對2名學童心理輔導，也會同市府相關局處及專家學者開會討論，認為男童無法克制生理衝動，應循醫療管道諮商、治療，並將調查結果告知雙方家長，但男童家長事發後從未向女童及其家長道歉，也未提出任何補救、賠償方案，甚至婉拒掛號、轉學要求，校方及市府都束手無策。

此外，北市南區一所國小也爆發學校聘用社團男老師對女學生有不當傳訊訊息，要求女童出國遊玩期間，在當地自拍沒戴口罩正面照，甚至還問女童願不願意單獨跟他上課，家長向校方申訴後，校方召開性平會，身兼主委校長卻在公開會議稱「這沒什麼」更表態不受理，最後草草結案，而該校長甚至還被爆料對女學童舉止親密，遭點出還指責教職員，爭議頻傳。

教育局長湯志民表示，兩案第一時間都已依法啟動調查，爭對北區某國小女童男童涉性平事件，教育局已要求學校重啟調查，也會持續釐清本案疏失，並給議員關懷協助；至於南區案子經調查已立案，教育局、社會局皆有相關處置作為。

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