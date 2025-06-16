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廣角鏡／嘉市舊興中派出所 轉型青創基地

聯合報／ 記者李宗祐
圖／嘉市府提供
圖／嘉市府提供

嘉義市中正路與興中街、光華路交叉口的舊興中派出所，也是古諸羅城的西門位置，市府上月完成改裝，轉型為青年創業基地「西門交誼創新所」，由島內散步營運，即日起至10月底舉辦「二通圈什麼」展覽，市府表示，中正路在日治時期稱為二通，透過店家多元的故事，一起走入「本島人街」美好時光。

日治時期 嘉義

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