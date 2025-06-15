疑學校疏失! 五專優先免試報名准考證欄空白 考生慘未上心中志願

台南市土城高中國中部學生參加五專優先免試入學報名，疑因學校作業有疏失，准考證欄空白，致會考成績未能匯入系統，以致有學生未能上心中的第一志願學校，共有3名學生受到影響。教育局表示，已請學校備齊學生申訴及相關資料，報請教育部提聯招會討論並提供補救措施。

五專優先免試入學報名，學校上傳時必須填入准考證號碼，系統才能抓取會考成績並分發。受到少子化影響，許多學校都拜託學生來就讀，已不採計會考成績，但較明星的學校以及較熱門的科系仍會採計會考成績，若沒了會考成績，影響就會很大。

今年五專優先免試入學已在13日公告錄取榜單，但有家長今天在臉書指出，指學校因為作業疏忽「忘了幫所有準考生填到准考證編號，導致所有準考生皆沒有會考成績而無法上錄取自己考上的學校，校方處理的方式就是叫我們直升該校高中部…。」但此事傳開後，家長又把貼文刪除。

學校表示，經初步了解，註冊組長說有輸入准考證號碼，不知何以變成空白，且有列印成紙本，請家長簽名後才寄出。經查有3名考生受影響，已有2人提出申訴，另1人因為受影響，沒有提申訴。校方說，有名學生的第一志願是台南護專，因學校疏忽而上某私立科大五專部。

教育局表示，該校國中部3名學生參加五專優先免試入學報名，疑因學校作業疏失，導致放榜結果與原預期有落差案，基於學校作業疏失不應損及學生權益是基本原則，目前已請學校備齊學生申訴及相關資料，報請教育部提聯招會討論並提供補救措施。後續教育局也會持續追蹤，希望能以學生最大權益為優先，提供合理的補救。

教育局強調，接獲反應後，已於第一時間向教育部及五專優先免試入學招生委員會反映，希望在維持聯招公平性的前提下，對受影響學生能重新分發或以增額錄取方式予以補救，以保障學生升學權益。針對學校行政疏失，除將責成該校內部檢討及釐清相關人員責任與追究外，未來也將強化各校各項升學管道報名作業流程，避免類似情形再發生。

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