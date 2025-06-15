快訊

詩人鄭愁予傳辭世、享耆壽91歲 經典詩句「我達達的馬蹄」學子皆讀過

中職／超補！悍將大巨蛋打4場 吸9.5萬人帶財破8000萬

台中21歲「黑戶」青年成長背景離奇 伸援手里長感嘆：只有其父能解答

疑學校疏失! 五專優先免試報名准考證欄空白 考生慘未上心中志願

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國中會考上月成績出爐，五專優先免試入學已在13日公告錄取榜單，但有學校因疏失，致學生未能上第一志願學校。示意圖／聯合報系資料照片
國中會考上月成績出爐，五專優先免試入學已在13日公告錄取榜單，但有學校因疏失，致學生未能上第一志願學校。示意圖／聯合報系資料照片

台南市土城高中國中部學生參加五專優先免試入學報名，疑因學校作業有疏失，准考證欄空白，致會考成績未能匯入系統，以致有學生未能上心中的第一志願學校，共有3名學生受到影響。教育局表示，已請學校備齊學生申訴及相關資料，報請教育部提聯招會討論並提供補救措施。

五專優先免試入學報名，學校上傳時必須填入准考證號碼，系統才能抓取會考成績並分發。受到少子化影響，許多學校都拜託學生來就讀，已不採計會考成績，但較明星的學校以及較熱門的科系仍會採計會考成績，若沒了會考成績，影響就會很大。

今年五專優先免試入學已在13日公告錄取榜單，但有家長今天在臉書指出，指學校因為作業疏忽「忘了幫所有準考生填到准考證編號，導致所有準考生皆沒有會考成績而無法上錄取自己考上的學校，校方處理的方式就是叫我們直升該校高中部…。」但此事傳開後，家長又把貼文刪除。

學校表示，經初步了解，註冊組長說有輸入准考證號碼，不知何以變成空白，且有列印成紙本，請家長簽名後才寄出。經查有3名考生受影響，已有2人提出申訴，另1人因為受影響，沒有提申訴。校方說，有名學生的第一志願是台南護專，因學校疏忽而上某私立科大五專部。

教育局表示，該校國中部3名學生參加五專優先免試入學報名，疑因學校作業疏失，導致放榜結果與原預期有落差案，基於學校作業疏失不應損及學生權益是基本原則，目前已請學校備齊學生申訴及相關資料，報請教育部提聯招會討論並提供補救措施。後續教育局也會持續追蹤，希望能以學生最大權益為優先，提供合理的補救。

教育局強調，接獲反應後，已於第一時間向教育部及五專優先免試入學招生委員會反映，希望在維持聯招公平性的前提下，對受影響學生能重新分發或以增額錄取方式予以補救，以保障學生升學權益。針對學校行政疏失，除將責成該校內部檢討及釐清相關人員責任與追究外，未來也將強化各校各項升學管道報名作業流程，避免類似情形再發生。

會考 教育局 免試入學

延伸閱讀

北市公幼裝記錄器僅五成 教團曝原因：憂信任感被剝奪

獨／實現與癌逝母約定 她吐血在北醫加護病房完成會考 可望上中山女中

少子化衝擊…114會考落點分數恐下修 專家：關鍵在人數非比例

雙滿級＋三滿分 黎明中學會考表現耀眼

相關新聞

北市公幼裝記錄器僅五成 教團曝原因：憂信任感被剝奪

幼兒園狼師案引發外界憂心，北市教育局鼓勵公幼裝工作記錄器，雖全額補助，但裝設率僅53.06%，教團直言，教保員仍會覺得被...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

疑學校疏失! 五專優先免試報名准考證欄空白 考生慘未上心中志願

台南市土城高中國中部學生參加五專優先免試入學報名，疑因學校作業有疏失，准考證欄空白，致會考成績未能匯入系統，以致有學生未...

高雄21校學生社團「雄校聯」成果發表 現場成青春派對

高雄市21所學校、35組學生社團昨日舉辦「雄校聯」聯合社團成果發表會，帶來舞蹈、樂團、饒舌、劍術、電音等演出，也有桌遊、...

素養焦慮／特訓班興起...素養無法速成 教學現場須轉型

每一次教改，家長就會焦慮到求助補習班，108課綱推動素養導向考題，補教廣開素養特訓班，成為新興必補的「隱形考科」。專家憂心，過度強調素養題型恐壓抑數理偏才學生發展，並加劇教育資源M型化現象。這場課綱與命題改革，已讓家長與考生陷入前所未有的素養焦慮。

牛奶鍋為何較其他湯底先沸騰 團隊摘科學探究競賽冠軍

「2025年科學探究競賽－這樣教我就懂」總決賽今登場，今年大專社會組冠軍題目為「火鍋中的科學探秘：牛奶鍋為何總是率先沸騰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。