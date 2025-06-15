高雄21校學生社團「雄校聯」成果發表 現場成青春派對
高雄市21所學校、35組學生社團昨日舉辦「雄校聯」聯合社團成果發表會，帶來舞蹈、樂團、饒舌、劍術、電音等演出，也有桌遊、生存遊戲、動漫Cosplay與攝影展覽，並透過線上投票選出人氣社團，由中山大學吉他社和高雄高商韓舞社獲得人氣王1萬元獎金，當天初估吸引近1.5萬人次參與，為駁二藝術特區再創人氣高峰。
活動包括21組動態社團輪番登場，帶來舞蹈、樂團、饒舌、劍術、電音等演出，例如中山大學揚門樂社展現獨立樂團魅力，高雄高商韓舞社「Euphony」演出K-POP舞蹈，鳳山商工電音社則以變化多元的電子音樂掀起現場高潮，另外21組靜態攤位涵蓋傳統藝術、桌遊、生存遊戲、動漫Cosplay與攝影展覽，展現學生社團豐富創造力。
活動以「制服 Dress Code」為主題，邀請參與者穿上制服重溫校園時光，現場設有專業攝影服務與限量相片沖洗，另有4.5公尺寬的巨型黑板牆，供民眾書寫青春宣言，現場氛圍如同戶外教室派對。青年局長林楷軒表示，本次雄校聯成果發表會從前期徵選起，即網羅高雄高中職與大專院校的優秀社團，無論是舞台上的動態演出，或是展攤互動的靜態體驗，都展現學生們在課本外的興趣養成。
現場也規畫NGO體驗區，包含推廣街友議題的「人生百味」、關注性別與酒文化的「酒與妹仔的日常」、以及致力推動ACGN產業權益的創作協會，透過攤位設計與互動體驗，引導青年認識社會議題，強化公民意識。
鳳山商工陳同學表示登上戶外舞台後，看到同學們熱情地應援很感動。高雄高商林同學也說：「除了成果展現，還認識其他學校社團，甚至與NGO交流，收穫很多課本外的知識，這真的是一場屬於我們的青春派對」。
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