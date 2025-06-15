竹縣自強國中改制高工5月底發包 預計115學年度招生
新竹縣府為解決116學年度高中不足問題，提出高中五大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自強國中改制為完全中學等，縣府今說，自強完中正式定名為「新竹縣立自強工業高級中等學校」，並附設國中部，一期工程興建經費3.7億元，5月28日已上網工程發包，預計2026年8月交付教學大樓，115學年度如期招生。
縣長楊文科表示，除了提升整體高中就學供應量外，也為平衡區域教育資源，特別擇定位於竹東鎮的自強國中改制為完全中學，讓溪南八鄉鎮學子入學更便利。
教育局長楊郡慈指出，自強國中改制為完全中學經過評估，盤點未來學生人數、現有剩餘教室空間以及可增建校舍區域後，預計在一期工程增建一棟20間教室的新大樓。
楊郡慈表示，高職對於產業發展與人才培育來說相當重要，為符合在地產業需求及人才培育，自強完全中學定位為技術型高中，預計設置電機與電子群以及化工群，學習內容因應產業對基層技術人才的需求和時代潮流，讓學生能從實作中思考議題，預計於115學年度完成改制，首屆招收5至6班新生。
楊郡慈說，目前規畫未來二期工程將於自強國中原有的4層樓勤學樓增建1層樓，並新建化工實驗大樓，裡面設置實驗工廠。同時，縣府業與竹東鎮公所協商，公所將挹注部分經費興建，化工大樓一樓及地下一樓將提供社區做為活動中心使用，縣府將努力讓工程如期如質完成。
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