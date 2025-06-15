北市公幼裝記錄器僅五成 教團曝原因：憂信任感被剝奪

幼兒園狼師案引發外界憂心，北市教育局鼓勵公幼裝工作記錄器，雖全額補助，但裝設率僅53.06%，教團直言，教保員仍會覺得被監視，會憂心信任感被剝奪等，是有些公幼還未裝的原因；教育局允諾，會持續溝通並調查親師意願。

教育部雖未規定幼兒園裝記錄器，但北市教育局前年起為兼顧師生權益，加上幼兒園學童對事情描述可能過於單面或片斷，若出現狀況時容易表達不清或受大人問話引導，容易產生誤會，規畫4年為期程，編2億元經費，要在教室內裝工作記錄器。

教育局近日也轉給公立幼兒園設工作記錄器的意見調查表，由園方轉給家長回覆，希望保障安全同時，平衡孩子的隱私感、師生互動的自然性，以及親師之間的信任與溝通。

不過雖採全額補助，但公幼教室內的工作記錄器裝設率為53.06%，台北市學前及國中小教育協會理事長陳婉貞說，現階段教育部並未強制規範幼兒園所裝記錄器，主要還是要尊重園所老師和家長意願，雖然發生問題可透過影像判斷，但還是會有教保員憂心信任感被剝奪，也是目前進度緩慢重要原因之一。

教育局坦言，需以教保員與家長充分溝通、取得共識為前提，在實務現場仍存有不同意見，教育局會透過問券調查，持續了解家長接受程度，並將該結果供各幼兒園參考依據。

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