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性平協推教育型桌遊 探討校園霸凌與數位性別暴力

中央社／ 台北14日電

融合遊戲讓教育更有趣，台灣性別平等教育協會今天宣布推出探討校園霸凌與數位性別暴力議題的教育型桌遊，讓玩家透過遊戲學習並培養對霸凌與性別議題的理解與省思。

台灣性別平等教育協會（簡稱性平協）2016年曾推出以校園霸凌防治為核心的桌遊「魔法學園」桌遊，今年延續當時理念，再次推出桌遊「魔法學園2」，並於今天舉行發布會。

性平協表示，「魔法學園2」桌遊聚焦網路霸凌與數位性別暴力的的多重樣態，將網路仇恨言論、非自願性影像外流、社群媒體霸凌等議題，融入到遊戲設計與情境當中，牌卡設計也再次邀請童書插畫家陳沛珛操刀，以親切溫暖的風格詮釋深刻的社會議題，使遊戲兼具美感與教育性。

「魔法學園2」研發團隊成員、國中英文教師詩婷分享研發過程時表示，在試玩階段，老師與學生不僅會針對卡牌內容提出實用的建議，同時也發現這款遊戲能打破傳統對於成敗的迷思，讓學生理解，生活中的困難不一定需由一人承擔，而是可以透過團隊合作與支持系統共同解決。

詩婷說，這樣的設計不僅能實現教育的目的，也能更貼近學生的真實經驗，加深他們對議題的理解與共鳴。

透過卡牌情境與團隊合作的遊戲設計，玩家可以在遊戲中學習辨識問題、共同尋求解方，逐步培養對霸凌與性別議題的理解與省思，性平協表示，這是一款為教育而誕生的桌遊，協會結合多年研究與實務經驗，與第一線教師與學生進行試玩與焦點團體訪談，反覆調整遊戲設計，相信遊戲可以成為理解現實、甚至反轉現實的起點。

性平協說，作為桌遊發布系列活動，「歡迎來到魔法學園：開啟你的修練之路！」互動展覽也將同步揭開序幕，今天起至7月6日於新北青創板橋藝術基地登場，展覽以「魔法學園2」為核心，融合遊戲闖關與沉浸式互動，引導參與者從多元視角理解校園與網路空間中的霸凌與數位性別暴力樣態，進而培養辨識、反思與回應暴力的能力。

網路霸凌 桌遊 性別

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