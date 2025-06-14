北市高中生開發AI辨識系統 師長免再淋雨撐傘對車牌
AI浪潮席捲全球，北市8校推動「新科技學程」，教育局今在國立台灣科學教育館舉辦113學年度AI教育節成果發表會，其中西松高中學生從無到有開發「AI車牌辨識」，為師長撐起一把智慧傘，讓他們不用再風吹日曬撐傘核對訪客車牌。
今年首次邀請各學層學校參與AI教育節展出，現場規畫「互動展示區」、「學生主題發表會」及「海報靜態展覽」三大區域。高國中以AI科技視覺識、機器學習、機器人應用、數據挖掘及智慧代理等實際應用案例，國小展出VR應用、智慧小車等新興科技及STEAM跨域學習成果。
學生主題發表會上，西松高中分享「AI車牌辨識」成果，團隊成員為新科技學程高一生蔣嘉祐、雷善元、趙晨宇，在老師施柏豪指導下開發，該系統結合Google試算表，只要事先輸入訪客車牌與姓名，系統便能透過AI即時辨識來車車牌，並自動發送Line通知，讓值勤人員即時掌握車主身分，提升效率也降低人力負擔、風險。
學生們起初發現每逢重要活動，參與貴賓及師長的車輛會於短時間內湧向校門，等待進入校園尋找停車位，總務主任總是站在烈日、風雨中，還要翻著紙本名單核對車牌、訪客身分，真的很辛苦。他們經詢問主任、校長等，得知學校對此有很大困擾，因此著手撰寫AI視覺辨識程式，研發車牌辨識系統。
學生說，該系統是機器學習結合影像辨識，希望將所學的資訊能力，實際運用在生活中，也能幫師長解決困擾，無償提供學校使用。開發從無到有費時1個月，期間也曾遇過鏡頭照到車牌卻辨識不清上頭數字，便找了大量車牌，加強系統模型訓練，讓辨識更佳精準。
另外，教育局今天發布北市第5版「資訊素養與倫理教材-AI未來新世界」，各學層皆分為上下冊。副市長林奕華說，這呼應日前UNESCO呼籲各國應重視全民AI資訊素養與倫理教育、輝達執行長黃仁勳強調「AI課程」的重要性。
國小聚焦健康數位習慣與資訊倫理，透過生成式AI認識真偽辨別、資料偏誤與應用技巧，討論AI參與競賽的輔助與主導界線；國中從AI歷史與技術原理出發，探討應用與倫理挑戰，培養與AI共存與解決問題的能力；高中職著重評估AI生成內容、理解法律與社會議題，深化倫理思辨與實踐，形塑負責任的AI素養與價值觀。
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