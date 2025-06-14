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北榮員山分院幼兒園體驗「四塊仔」 認識傳統樂器

中央社／ 台北14日電

教育部今天發布新聞稿，介紹幼兒園的創新課程，台北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園結合在地文化，讓學童體驗傳統樂器「四塊仔」，並透過社區踏查體驗歌仔戲的魅力。

教育部近年加速擴大公共化教保服務，鼓勵公私部門設置職場互助教保服務中心、非營利幼兒園，結合在地資源提供優質、平價的教保服務環境。

台北榮民總醫院員山分院員工子女非營利幼兒園，位於宜蘭縣員山鄉，結合在地生態環境及人文特色，規劃一系列以多元化的學習方式及自然探索的課程。

其中一項活動是社區踏查，老師帶著孩子們前往有歌仔戲發源地之稱的結頭份社區，體驗傳統樂器「四塊仔」，加強生活與學習的連結，也讓幼兒在自然無拘束的空間裡自我探索。

根據「國家文化記憶庫2.0」網站資訊，四塊又稱為四片或四寶，在分類上屬於民俗竹類音樂樂器，也是南管中的一種敲擊樂器，共有4片，長約22公分，寬約2.5公分，演奏者以雙手各持2片，用虎口夾住其中的一片，而另一片則是4指持握，互擊竹片而發出有節奏的聲響。

另外，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的職場互助教保服務中心，結合分署的職訓資源，讓幼童體驗操作滅火設備，從小建立防災觀念。最近的端午節更舉辦包粽子的親子活動，鼓勵家長一同參與，把教學帶進日常生活之中。

教育部表示，將持續鼓勵教保服務機構，提供優質的幼兒學習環境，並藉由動手做和統整課程，增進幼兒的感官體驗，營造快樂學習的環境。

教育部 幼兒園 子女

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