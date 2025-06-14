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從校園走上國家音樂廳 跨時代交響樂團不忘初衷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄跨時代交響樂團不忘初衷推動校園巡迴講座。記者郭韋綺／翻攝
高雄跨時代交響樂團不忘初衷推動校園巡迴講座。記者郭韋綺／翻攝

從教育現場跨界站上國家級舞台「跨時代交響樂團」不忘初衷推動校園巡迴講座，邀請台裔美籍鋼琴家陳毓襄走入校園與學生對彈，拉近音樂與學習現場的距離，不僅如此，8月樂團將登上衛武營國家音樂廳演奏，成為高雄在地古典音樂備受矚目的新星。

跨時代交響樂團背後推手是團長兼指揮林靖偉，擁有中山大學音樂系小提琴演奏與高雄師範大學管絃樂指揮雙碩士，演奏經驗豐富，十多年來投身基層學校擔任弦樂與管絃樂社團指導老師，在鳳山國小、前金國中等校任教。

2021年疫情期間創立跨時代交響樂團，短短數年內，已4度登上衛武營國家音樂廳。林靖偉觀察，台灣音樂教育雖普及，學生卻少有機會親身接觸專業級演奏現場，教育和實務演出有一道不易跨越的鴻溝，若從未看過、聽過真正的交響樂，對音樂熱情與學習怎麼延續。

他找來一群同樣在學校任教、具備專業演奏能力的樂手，從高雄音樂館20人小型編制起步逐步穩定觀眾群，如今已是超過60人完整編制交響樂團，最大特色是團員均為碩博士專業背景的音樂人。

林靖偉坦言，創團初期困難重重，演奏會完全仰賴親友、學生家長與在地企業小額贊助，第一場票房完售才讓他們有信心延續下去，不過光靠票房仍無法撐起樂團，每次大型演出都要從零開始籌資。

林靖偉表示，一場交響樂演出平均成本百萬元，從場地申請、樂譜授權、燈光設備到國際樂手住宿交通，都由他一手統籌，他不諱言交響樂團在台灣生存環境經營不容易，因對指揮、藝術追求懷有夢想，縱使這條路走得艱辛，期盼一步一腳印達成全台巡迴演出目標。

跨時代交響樂團啟動校園巡迴講座，5月在高屏地區各中小學舉辦多場講座與演奏，培養學生對古典音樂的理解與興趣，8月22日將與旅美鋼琴家陳毓襄前往高雄美國學校交流，8月28日攜手國際鋼琴家嚴俊傑重回衛武營音樂廳，合作演出拉赫曼尼諾夫與西貝流士經典曲目。

面對經營現實與資源限制，林靖偉說，他的目標不只是打造一個演奏平台，更希望建立一座橋，讓音樂教室學生未來有機會走上屬於自己的舞台。

指揮家林靖偉8月將與國際鋼琴家嚴俊傑登上衛武營國家音樂廳演奏。記者郭韋綺／翻攝
指揮家林靖偉8月將與國際鋼琴家嚴俊傑登上衛武營國家音樂廳演奏。記者郭韋綺／翻攝
高雄在地指揮家林靖偉持續推動校園音樂素養。記者郭韋綺／翻攝
高雄在地指揮家林靖偉持續推動校園音樂素養。記者郭韋綺／翻攝
高雄跨時代交響樂團背後推手是指揮家林靖偉。記者郭韋綺／翻攝
高雄跨時代交響樂團背後推手是指揮家林靖偉。記者郭韋綺／翻攝

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