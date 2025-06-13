新北防校園網路霸凌 推情緒學習助下架不當內容
民進黨新北市議員彭一書今天說，霸凌者有二次傷害之虞，遭霸凌者常被迫調班或離校，未有效解決問題。新北市府指出，會推動學生社會情緒學習，並協助排除霸凌內容。
彭一書今天在市政總質詢時表示，校園霸凌種類繁多，加害者可能在網路上傳受害者隱私內容，例如嘲笑性向、身材等，即使循司法與行政調查，但期程冗長，早已發酵造成傷害。
他指出，相關事件大多讓雙方家長調解，但息事寧人的做法無法有效解決問題。他舉土城區某案件為例，霸凌者、受害者雙方仍在同校學習，但嘲諷語言與霸凌仍存在，加害學生不必轉學，被害家長擔心孩子持續受害，最終被迫申請轉學。
新北市教育局長張明文答詢指出，學童溝通、與人相處互動能力較弱，人際溝通能力需要學習，社會情緒學習（SEL）是顯學，也是近年教育推動學生素養的重點。
對於網路霸凌，張明文說，會透過司法機構、數位管理機構，要求霸凌者下架不當的文字言論、圖片，數位品德是必須的素養。
新北市教育局表示，社會情緒學習（SEL）是針對孩子社交及情緒管理為重點，包括覺察情緒、自我管理、克服壓力與挫折，透過人際技巧能建立並維持長久、正向關係，能讓孩子在社交方面游刃有餘。
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