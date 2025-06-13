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監院促檢討私校退場雙軌制 教育部：均有確保師生權益

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
監察院今指出，七月底將停辦的大漢技術學院是第一所自動引用私校法退場的學校，引發退場雙軌制爭議，要求教育部改善。圖為大漢技術學院教職員工北上陳情。記者邱德祥／攝影
監察院今指出，七月底將停辦的大漢技術學院是第一所自動引用私校法退場的學校，引發退場雙軌制爭議，要求教育部改善。圖為大漢技術學院教職員工北上陳情。記者邱德祥／攝影

監察院今指出，七月底將停辦的大漢技術學院是第一所自動引用私校法退場的學校，引發退場雙軌制爭議，要求教育部改善。教育部則表示，針對目前私立學校法、私校退場條例雙軌制，教育部首重仍是保障教職員工生權益，皆要求退場學校落實權益保障、確保校產公共性。

111年私校退場條例三讀通過，本報曾報導，只要學校未被列入專案輔導學校，私校法人憂心財產被充公，便可能先一步規劃循私校法退場，保留改制、復辦等彈性。

監委紀惠容表示，大漢技術學院退場引發雙軌制爭議，在於私校法第70條規定，私校法人認為辦學有困難時，可用停辦方式退場，該條未於私校退場條例上路後被廢止，儼然形成私校退場「雙軌制」，非但不利於保障師生權益，後續校產處理規範也不如私校退場條例嚴謹。

紀惠容指出，大漢技術學院循私校法申請停辦，程序上只要董事會擬訂停辦計畫，提校務會議報告即可，校務會議沒有同意的權責，加上教育部也承認無法確實掌握內部反對意見，且私校法所定的停辦要件「辦學困難」，也沒有客觀基準，此案只經校務會議報告、董事會同意等內部程序，教育部徵詢私立學校諮詢會後便同意停辦，因而引發爭議。

紀惠容憂心，教育部同意大漢一案後，恐對其他私校產生示範效應，呼籲教育部應該正視私校退場雙軌制問題，積極檢討改進。

對此，教育部回應，現行私校法第70條規定，學校法人有窒礙難行或遭遇重大困難不能辦理時可申請停辦，並依71條規定，經主管機關許可，得變更其目的，改辦理其他教育、文化或社會福利事業。

教育部說明，學校可依私校法自行思考調整轉型等，但應有教職員生權益保障措施，教職員部分應發給不低於退場條例規範的慰助金；學校應輔導學生轉至他校，並補助增加的支出，過程中教育部也會適時協助學生安置事宜，且在停招停辦過程中，定期追蹤學校是否落實相關保障措施，且資金都由董事會籌募，也不得申請退場基金。

法人 教育部 主管

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