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監院促檢討私校退場雙軌 教部：都會確保師生權益

中央社／ 台北13日電
花蓮大漢技術學院。記者王思慧／攝影
花蓮大漢技術學院。記者王思慧／攝影

大漢技術學院引用「私立學校法」退場，引發爭議，監察院通過調查報告，促檢討現行的「雙軌制」。教育部今天表示，雙軌都重視保障師生權益，且會確保校產公共性。

監察委員紀惠容今天透過新聞稿指出，大漢技術學院是台灣第一所自動引用「私立學校法」退場的私校。比起依照「私立高級中等以上學校退場條例」退場，這樣的方式不利於師生權益保障，且校產處理也較不嚴謹，希望教育部檢討現行「雙軌制」。

教育部以文字回應中央社指出，「私校法」第70條讓學校法人於辦學目的有窒礙難行、遭遇重大困難時主動申請停辦。「退場條例」則是針對辦學和財務狀況不佳的學校，由教育部給予改善期限，未能改善則走向退場。

教育部解釋，「私校法」讓校務營運及財務狀況尚可，但因外界環境影響而無法繼續辦學的學校，可自行思考調整營運模式，或在主管機關許可下，辦理其他教育、文化或社會福利事業。

教育部強調，現行雙軌制都首重保障教職員生權益，並確保校產公共性。例如依照「私校法」退場，仍應發給教職員不低於「退場條例」規範的教職員工慰助金；學生也要提供輔導轉學機制，並補助轉學後增加的開支。

依照「私校法」退場的過程中，教育部會定期追蹤師生權益保障措施，作為審核是否通過改辦計畫的重要參據。

上述雙軌制還有一大不同，就是依照「私校法」退場，就不能申請退場基金墊付維持學校正常營運費用、發放教職員薪資，以及補助學生因轉學增加的支出。這些經費都要由學校董事會自行籌募。

財務 薪資 教育部

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