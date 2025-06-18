在「全民英檢」，遇見AI學習夥伴：陳柏琳教授

《全民英檢25週年 系列專題》第五階段 AI時代，引領i學趨勢（第二代GEPT）

國立臺灣師範大學資訊工程系教授、全民英檢口說測驗AI自動評分回饋系統研發者-陳柏琳。 圖／記者沈昱嘉 攝影

AI應用於教育領域已是現在進行式，這一點在語言教育中尤為顯著。加上臺灣過去台灣的英語教育長期偏重於寫作與閱讀的能力培養，致使一般人在發音與口說的能力培養較顯不足。AI不僅可為英語口說學習帶來極大的助益，還能延伸至更高效的應用，例如：財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）將AI融入「全民英檢i學網」（GEPT iPrep）提供學習者即時的評分與回饋。

在國發會的支持下，本人與LTTC合作研發「全民英檢i學網」，將AI技術真正落地並開放給全國學子和社會大眾免費使用，也讓我們打破傳統研究的侷限。過去，我們主要聚焦於發音（Pronunciation）層面，但這次合作促使我們能在研發上跨出一大步，全方面地發展口說能力（Speaking Proficiency）的評量，開始關注語言表達的整體流暢度及回應問題的能力，也就是較完整的口說表達與溝通的能力。

具體而言，我們在評量口說能力時設計三個核心面向：首先是「表達方式」（Delivery），涵蓋發音的清晰度與音韻的掌握；其次是「語言運用」（Language Use），聚焦用詞的精準、文法的正確性及組織連貫性；最後是「內容適切性」（Content Relevance），評估回答是否切題，而非答非所問。

換句話說，這套系統的前瞻性主要體現於口說能力的多維度精準評量，也就是從更深層次與多角度審視學習者的英語表達能力。然而，我們能做到這一點，主要得益於LTTC累積25年來的全民英檢考生作答資料庫，為訓練本次AI模型提供關鍵基礎。眾所周知，AI的發展仰賴數據支撐，倘若沒有這些珍貴的數據資料，這套為國人量身打造的AI口說評量系統根本無法實現。

透過這項合作，我們已在國際大型研討會發表多篇論文並獲得肯定。譬如：2024年三月，我們於第25屆亞洲英語語言測驗學術論壇（AFELTA）分享AI的創新突破。不同於大多數語言測驗機構至今仍卻步不前，LTTC勇於擁抱AI技術，不斷地提升語言測驗的效率與品質，特別是AI口說評分回饋的研發。由於語音包含的訊息量是文字的一萬倍，還需面對環境、噪音、不同語者等因素影響，在技術研發上極具挑戰性，致使我們在研討會上展示的技術與雛形系統，引發熱烈回響。

雖然市面上也有其它的英語學習平台，但大多側重於特定階段的練習或不提供即時回饋，能像「全民英檢i學網」這樣嚴謹又開放給全齡使用的評分暨回饋系統並不多見。未來，我們將持續優化，期盼能提供學習者更深入的個人化回饋。

我透過與LTTC合作而深知，LTTC匯聚了語言教學、測驗設計等諸多跨領域專家，並且長年從事許多非營利的付出，特別是持續拓展全民英檢對英語教育的正面影響，實屬不易！時值GEPT 25週年，我衷心祝賀全民英檢在既有的專業基礎上繼續精進，掌握全球語言教育的發展趨勢並響應國家政策，在AI的助力下，持續提供更多元且高品質的語言學習與測驗評量服務，惠及臺灣乃至全球的語言學習者。

全民英檢大事紀：https://gept25.lttc.org.tw/history

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