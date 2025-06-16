GEPT證書，通行國內外：袁孝維教授

《全民英檢25週年 系列專題》第三階段 國際拓展期

GEPT獲得國際認可，不為人知的幕後故事

國立臺灣大學國際長 袁孝維教授。 圖／記者沈昱嘉 攝影

臺灣大學國際處，自2013年開始與財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）合作推廣全民英檢（GEPT），我很榮幸見證GEPT在國際間從無到有的成長歷程。

在臺灣，無論是求職或升學，GEPT皆廣受認可，因為這項檢定的考試頻率高、認可度佳，且費用相較其他國際英語認證更加經濟實惠，可謂推行相當成功；但相較於TOEFL、IELTS等考試，GEPT在國際上起步較晚，我們面臨的最大挑戰是如何提升GEPT的國際認可度，使其被視為與其他國際英語認證同等級的測驗，尤其臺灣並非英語系國家，這就猶如其他非華語系國家若要推廣華語認證，也會面臨類似的公信力質疑。

為克服這些挑戰，我們多管齊下：首先，我們積極參與重要的國際教育年會，包括亞太高等教育年會（APAIE）、美洲教育年會（NAFSA）、歐洲教育年會（EAIE）等，並於會場設置攤位展示GEPT相關研究論文；但鮮少人知道，這些說服國際名校採認的數據資料均仰賴LTTC進行大量的實證研究，包括與其他國際英語測驗之比較、追蹤考生通過GEPT後的英語能力表現等，為GEPT的公信力提供強而有力的支持，也讓我們在國際上推廣時倍感自信。

其次，我們採取漸進式的策略，從暑期班、短期班做起，再逐步拓展至交換學生計畫。這項策略已初見成效，例如：美國加州柏克萊分校的暑期學分班已開始採認GEPT成績；更重要的是，當這些學校接受持GEPT成績的交換生後，發現學生的英語能力確實表現良好，這些學生便成為最好的推廣大使，有效證明GEPT的效度與信度。

歷經多年的努力，目前已有27個國家、近80所交換學校採認GEPT，且學校數量持續穩步增加，其中不乏QS世界百大名校，如：韓國科學技術院（KAIST）、馬來亞大學（UM）、法國巴黎薩克雷大學（UPSaclay）、瑞典皇家理工學院（KTH）、德國亞亨工業大學（RWTH Aachen）等；此外，奧地利林茲大學、荷蘭馬斯垂克大學、瑞典林雪平大學、瑞士伯恩大學等校採認GEPT更已超過10年。

作為臺灣考生人數最多的英語檢定，GEPT的國際採認不僅為考生提供更多留學的機會，更代表臺灣有能力建立受國際認可的語言能力評量機制，我相信這對提升臺灣整體的英語教育品質與國際競爭力有著深遠的影響。

最後，我想對GEPT送上最誠摯的祝福：「全民英檢，25歲生日快樂！」見證GEPT從萌芽一路成長為今日的青年才俊，實在與有榮焉，期待GEPT在未來能夠更加茁壯，在國際英語檢測評量領域展現更強大的實力！

全民英檢大事紀：https://gept25.lttc.org.tw/history

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