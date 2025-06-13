南市斥資5.5億率先全國打造「智慧教室」逾13萬名學生受惠
繼全市國中小教室冷氣裝設全面完成，台南市府2018至2025年總計投入近5億5000萬元，完成全市高國中小普通班教室智慧型觸控大電視及琺瑯水擦黑板全面升級，打造無塵、健康、數位化的智慧教室，教學現場的學生與教師反應熱烈。
市長黃偉哲指出，教育建設是最具長期價值的投資，本次升級計畫讓台南市在全國率先完成智慧教室硬體設施的全面更新，不僅為師生提供更高品質且健康的學習環境，也為教育數位轉型邁出了關鍵一步。
教育局長鄭新輝表示，此設備更新計畫涵蓋全市所有高國中小普通班教室，超過13萬名學生直接受益。新裝設的智慧型觸控大電視不僅提供更精細的畫質，支援多媒體與多點觸控，顯著提升教學互動性與學生的學習專注度。琺瑯水擦黑板的耐用性達20年以上，且無塵、無異味，能有效降低密閉教室中的粉塵對師生健康的影響。
「學校師生已體驗到智慧教室帶來的變化。」教育局說，過去教師普遍反映投影設備老舊，無法提供清晰的畫面，且操作不便，常影響教學進度；現在的智慧大電視，不僅畫面更清晰，觸控互動也更直觀，教學過程更加流暢，教師可輕鬆展示多媒體內容，增強學生參與感。學生們也表示，新設備讓上課更加生動，觸控功能讓他們能更主動參與討論，對學習也更感興趣。
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