快訊

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

聽新聞
0:00 / 0:00

南市斥資5.5億率先全國打造「智慧教室」逾13萬名學生受惠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
祟學國小智慧型觸控電視使用情形。圖／台南市教育局提供
祟學國小智慧型觸控電視使用情形。圖／台南市教育局提供

繼全市國中小教室冷氣裝設全面完成，台南市府2018至2025年總計投入近5億5000萬元，完成全市高國中小普通班教室智慧型觸控大電視及琺瑯水擦黑板全面升級，打造無塵、健康、數位化的智慧教室，教學現場的學生與教師反應熱烈。

市長黃偉哲指出，教育建設是最具長期價值的投資，本次升級計畫讓台南市在全國率先完成智慧教室硬體設施的全面更新，不僅為師生提供更高品質且健康的學習環境，也為教育數位轉型邁出了關鍵一步。

教育局長鄭新輝表示，此設備更新計畫涵蓋全市所有高國中小普通班教室，超過13萬名學生直接受益。新裝設的智慧型觸控大電視不僅提供更精細的畫質，支援多媒體與多點觸控，顯著提升教學互動性與學生的學習專注度。琺瑯水擦黑板的耐用性達20年以上，且無塵、無異味，能有效降低密閉教室中的粉塵對師生健康的影響。

「學校師生已體驗到智慧教室帶來的變化。」教育局說，過去教師普遍反映投影設備老舊，無法提供清晰的畫面，且操作不便，常影響教學進度；現在的智慧大電視，不僅畫面更清晰，觸控互動也更直觀，教學過程更加流暢，教師可輕鬆展示多媒體內容，增強學生參與感。學生們也表示，新設備讓上課更加生動，觸控功能讓他們能更主動參與討論，對學習也更感興趣。

文元國小運用智慧觸控電視上課情形。圖／台南市教育局提供
文元國小運用智慧觸控電視上課情形。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲到校關心校園防疫及宣傳智慧型觸控大電視與防塵水擦黑板。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲到校關心校園防疫及宣傳智慧型觸控大電視與防塵水擦黑板。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲到學校了解運用智慧型觸控大電視與防塵水擦黑板情況。圖／台南市教育局提供
台南市長黃偉哲到學校了解運用智慧型觸控大電視與防塵水擦黑板情況。圖／台南市教育局提供

教育局 教師 教室

延伸閱讀

防學校門口車禍 台南市6校上下學時段封路30分鐘

親子天下教育創新100 南市5教案獲選讓學習無限可能

台南沙崙k12國際高中正式招生 採雙聯學位接軌國際名校

雨傘、雨衣壞了怎麼丟？ 南市環保局教你這樣分類與再利用

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

南市斥資5.5億率先全國打造「智慧教室」逾13萬名學生受惠

繼全市國中小教室冷氣裝設全面完成，台南市府2018至2025年總計投入近5億5000萬元，完成全市高國中小普通班教室智慧...

學檔爭議／教育誠信掀熱議 學界提防範造假監管制度

「最佳辯士」學習歷程造假事件，引發教育現場「誠信」底線的討論。未來如何杜絕？有高中校長建議，每個人上傳時，都簽署誠信聲明，落實責任制度，並在系統自動標示高風險項目。有老師認為此事件反映出教授審查時間過短，可考慮限制學習歷程的頁數。

基隆姑姪攜手抗病魔 影片獲特教美獎

基隆特殊教育學生美術比賽頒獎表揚多名學生，信義國中黃姓畢業生3年前曾因「開學15天被同學打4次」引發社會關注，他不僅勇敢...

親子天下教育創新100 南市5教案獲選讓學習無限可能

最新公布的「2025 親子天下教育創新100」選拔，台南市有教育局新課綱創思教學研發中心及4所國中小獲選，主題分別聚焦於...

影／高職銲接教材錯誤百出 立委促國教院重審教科書

立委林俊憲與林宜瑾上午舉行記者會，批評高職機械群科所採用的「機械製造」教科書錯誤百出、觀念落後，不僅專業術語未與國際標準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。