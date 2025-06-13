快訊

伊朗反擊了！朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

搭印航赴英展開新生活 一家五口墜機罹難留下「最悲傷合照」

嘉義台3線豪雨坍方…巨大落石從山坡滾落 全路段封閉中

沉浸式學華語體驗文化 加國大專生連2年組團赴台

中央社／ 多倫多12日專電

台灣在國際華語教育領域的吸引力持續提升，加拿大蒙特婁市邁索納沃學院連續第2年選擇台灣為華語文化沉浸學習目的地，目前有22名學生正在台灣參加實踐大學華語中心為期2週的密集華語文學習課程。

邁索納沃學院（Collège de Maisonneuve）是位於加拿大魁北克省蒙特婁市的法語公立職業學院，為學生提供高中之後的2年或3年專科課程，學生畢業後可選擇再進入大學就讀或展開職業生涯。

這22位邁索納沃學院學生都是首次造訪亞洲，他們1日抵台，預訂15日離台。為協助學生做好行前準備，駐加拿大台北經濟文化代表處教育組1月底特別為這批學生舉辦線上說明會，介紹台灣學習資源、生活環境與文化特色，讓他們對即將到來的台灣行充滿期待。

駐加代表處教育組表示，邁索納沃學院學生組團抵台後，在實踐大學華語中心安排下展開為期2週課程，上午專注於華語語言學習，下午透過實用會話練習強化口說能力。因在台期間適逢端午節，學生們也參與捏麵人、中華舞蹈、書法與香包製作等文化體驗系列活動，結合語言學習與節慶文化，深具教育意義。

除了課堂學習，這群學生也參訪國立故宮博物院，實地欣賞中華文化藝術珍品。課餘時間，學生自由探索台北市與新北市區，參加鳳梨酥DIY活動，並由帶隊老師陪同前往烏來溫泉、白沙灣海灘、九份老街等地，實際運用所學華語，增進語言實力與文化理解。

邁索納沃學院去年首度組團赴台學習語言，獲得學生熱烈迴響與師長高度評價；該校今年再度組團赴台，凸顯台灣在國際華語教育領域的吸引力。學生們也一致表示，這趟學習旅程短暫但充實，不僅中文能力提升，也讓他們加深了對台灣文化與社會的認識，期盼未來能再次訪台深造或旅遊。

語言 華語

延伸閱讀

印度航空空難 英國國王、加拿大總理：極度震驚

稱對川普心寒 赴加執業醫生暴增7倍

2025年加拿大科學展覽會 北一女學生奪銀佳績

川普揚言併吞 英王赴加拿大國會演說強調人民自決

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

學檔爭議／教育誠信掀熱議 學界提防範造假監管制度

「最佳辯士」學習歷程造假事件，引發教育現場「誠信」底線的討論。未來如何杜絕？有高中校長建議，每個人上傳時，都簽署誠信聲明，落實責任制度，並在系統自動標示高風險項目。有老師認為此事件反映出教授審查時間過短，可考慮限制學習歷程的頁數。

基隆姑姪攜手抗病魔 影片獲特教美獎

基隆特殊教育學生美術比賽頒獎表揚多名學生，信義國中黃姓畢業生3年前曾因「開學15天被同學打4次」引發社會關注，他不僅勇敢...

親子天下教育創新100 南市5教案獲選讓學習無限可能

最新公布的「2025 親子天下教育創新100」選拔，台南市有教育局新課綱創思教學研發中心及4所國中小獲選，主題分別聚焦於...

影／高職銲接教材錯誤百出 立委促國教院重審教科書

立委林俊憲與林宜瑾上午舉行記者會，批評高職機械群科所採用的「機械製造」教科書錯誤百出、觀念落後，不僅專業術語未與國際標準...

影／大學申請入學公布分發結果 分發缺額近3年來最低

114學年度大學申請入學招生今天在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，分發率達55.73%，最後留有8196個缺額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。