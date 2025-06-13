大漢技術學院停辦引關注 監院促檢討私校退場雙軌制

大漢技術學院8月將走入歷史，停辦訊息一度引發師生抗議與社會關注。監察院昨天通過監委紀惠容的調查報告，促請教育部檢討改進私校退場雙軌制，並落實列管協處該校師生轉職轉學安置及停辦轉型事宜。

紀惠容今天透過新聞稿指出，大漢技術學院是台灣第一所自動引用「私立學校法」退場，引發私校退場雙軌制的爭議，因為私立學校法70條規定，私立學校法人於其認為辦學有困難時，得以「停辦」方式退場，並未廢止，儼然形成高中以上私立學校退場「雙軌制」，非但不利於師生權益保障，且校產處理規範未如依據「私立高級中等以上學校退場條例」退場者嚴謹。

紀惠容說，大漢技術學院依據私校法第70條第1項規定申請停辦，程序上只要「董事會擬訂停辦計畫，提校務會議報告」，校務會議沒有同意的權責，且私校法第70條所定的停辦要件「辦學困難」，並無客觀基準，此案只經該校完成校務會議報告、董事會同意等內部程序，教育部徵詢私立學校諮詢會後，便同意其自114學年度起停辦，因而引發爭議。

她認為，「私校退場雙軌制」似難認符合公平、一致的法理，又財務狀況惡化的私校，自行以私校法退場，而其校產具有極高的公共性及公益性，應嚴謹審查退場案件，並落實督導後續師生安置及校產處置情形。

紀惠容也提到，調查過程時，學者專家意見指出現行雙軌制最大的問題在於，學校已符合退場條例所訂標準，卻未經預警及輔導逕以私校法退場，呼籲政府應縮小雙軌間對於私校退場的規範差異。

她說，大漢技術學院停辦案是否會對其他私校產生示範效應，或是對教育部日後處理私校退場案的立場帶來影響，政府應觀察及思考。

此外，紀惠容呼籲，教育部應檢討現行相關資訊公開機制，強化社會各界對於包括校產處理等事項的監督能量，從而更有效保障教職員生等關係人的權益，也確保教育資源的公共性得以維護。

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