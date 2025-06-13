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基隆姑姪攜手抗病魔 影片獲特教美獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，由副市長邱佩琳表揚獲獎學生。圖／基隆市政府提供
基隆市昨舉行特殊教育學生美術比賽頒獎，由副市長邱佩琳表揚獲獎學生。圖／基隆市政府提供

基隆特殊教育學生美術比賽頒獎表揚多名學生，信義國中黃姓畢業生3年前曾因「開學15天被同學打4次」引發社會關注，他不僅勇敢面對腦瘤治療過程，還把歷經2次開顱手術、電療與顏面神經重建，及與家人鼓勵點滴剪輯成影片，獲特殊教育美術比賽影片類第2名。

黃姓學生被欺凌後轉學到信義國中，卻發現罹患腦瘤，他接受2次開顱手術、電療及難熬的顏面神經重建。他對抗病魔的影片感動評審，前天照顧他多年的姑姑、議員呂美玲的助理黃若萍親自頒獎，全場響起掌聲。

「我從來沒有想過要放棄」黃若萍說，為了鼓勵姪子手術，一起陪理光頭，是她生平第一次。當他被推進手術時，他問她「我是不是很嚴重」時，眼淚忍不住奪眶而出，手術9小時每開一次門她都拜託護士「讓我再看一下我的孩子好嗎」。

黃姓學生平時由年邁阿公、阿嬤照顧，現在都生病了，黃若萍陪伴他撐過艱辛歷程，她原是收入穩定的工程師，因不忍姪子受苦，選擇辭去高薪工作返鄉照顧，並擔任她的輔佐監護人。

黃姓學生說，得獎的影片是他與阿公、阿嬤去吃飯、開刀的過程、姑姑辛苦的照料，把過程剪成影片，「這是我最溫暖的回憶」。

這次比賽以「溫暖的心，燦爛的笑容！」為主題，共收到612件作品投稿，經評選後，共有135位學生脫穎而出。副市長邱佩琳說，每個孩子都有屬於自己的節奏與色彩，這些作品正是最好的證明。

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