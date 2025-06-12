親子天下教育創新100 南市5教案獲選讓學習無限可能

最新公布的「2025 親子天下教育創新100」選拔，台南市有教育局新課綱創思教學研發中心及4所國中小獲選，主題分別聚焦於數位融入課中差異化教學、地方產業結合、PBL問題導向教學、文化場域學習與國際永續議題。不僅展現教育團隊深耕現場的專業與創意，更為全國教育注入活水，讓學習無限可能。

除了教育局新課綱創思教學研發中心的「創新教育政策推動」獲選，還有西港國中「復興西港胡麻新園丁」、新營國小「數學編錄聯盟」、立人國小「穿越時光的學堂：立人古蹟教育的神遊之旅」及鹽水國小「未來教育家：Beeyond Tech」等創新教育方案獲選。

教育局長鄭新輝表示，這5個案例展現政策推動者與教師們在教學創新上的行動力與組織力，無論是PBL探究課程、數位融入課中差異化教學，或文化與永續議題的結合，都展現台南在落實素養導向學習上的堅定步伐。

新營國小教師張振宇分享，數學常讓孩子感到困難，為讓學習落後的孩子也能在課堂上找到節奏與成就感，透過課中差異化教學與數位工具，不只重寫教材內容，更重建學生的學習信心，讓每位孩子都能在自己的節奏中前進。

立人國小校長王全興說，透過自製主播棚、國際線上交流、古蹟走讀等多元課程，孩子們不只是學習文化，更透過行動建構自信與視野，讓在地的根連結世界的舞台。

新課綱創思教學研發中心督學陳思瑀表示，能獲選不僅是對過去努力的獎勵，更是激勵未來持續推動創新、深化素養導向教學的動力，將繼續協助更多教育現場的創意發芽茁壯。

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