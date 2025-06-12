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影／高職銲接教材錯誤百出 立委促國教院重審教科書

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
林俊憲認為，教科書內容有誤，審查委員應負最終把關的責任。記者杜建重／攝影
林俊憲認為，教科書內容有誤，審查委員應負最終把關的責任。記者杜建重／攝影

立委林俊憲與林宜瑾上午舉行記者會，批評高職機械群科所採用的「機械製造」教科書錯誤百出、觀念落後，不僅專業術語未與國際標準接軌，更夾雜中國用語，混淆基本銲接觀念，嚴重影響我國銲接專業人才的培育品質，要求國家教育研究院應重新審查教材內容，確保技職教育與產業實務銜接。

林俊憲表示，近年來我國大力推動「國艦國造」與離岸風力發電政策，對銲接技術人才的需求日益殷切，但產業卻面臨技術人員短缺。他與林宜瑾接獲業界反映後深入了解，發現問題根源竟出自技職教育的教科書出錯，教材內容不僅過時且錯誤頻仍，導致學生的專業知識與實務脫節，進而造成產業人才斷層。林俊憲更指出，現行高職機械群科主要使用「機械製造」，市面上常見的三個版本初步檢視銲接章節至少發現50處明顯錯誤。

林俊憲強調，教科書錯誤不勝枚舉，不僅作者未積極更新內容，連每年審定教材的國家教育研究院也未能及時糾錯，更遑論第一線教師指正，反映出整體教科書審查機制出現重大紕漏。他認為教科書內容有誤，審查委員應負最終把關的責任，要求比照體育署黃金計劃競技強化委員會名單，應分學群學科並立即公開以受公評，也建議未來建立不適任審查委員及不良出版社的淘汰機制，避免重蹈覆轍。

立委林俊憲（右）與林宜瑾（左）上午召開記者會，批評高職機械群科所採用的「機械製造」教科書錯誤百出，要求國家教育研究院應重新審查教材內容，確保技職教育與產業實務銜接。記者杜建重／攝影
立委林俊憲（右）與林宜瑾（左）上午召開記者會，批評高職機械群科所採用的「機械製造」教科書錯誤百出，要求國家教育研究院應重新審查教材內容，確保技職教育與產業實務銜接。記者杜建重／攝影

林俊憲 教科書

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