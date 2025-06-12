影／大學申請入學公布分發結果 分發缺額近3年來最低
114學年度大學申請入學招生今天在大學甄選入學委員會網站公告統一分發結果，分發率達55.73%，最後留有8196個缺額，相較前兩年超過1萬多名的缺額，是近3年來最低。
大學甄選入學委員會組長連昭雯表示，今年招生缺額數較前2年減少原因主要是招生名額減少、報名人數增加，還有考生就讀意願比較高，讓完成志願序登記人數增加。甄選會副執秘李新林說，多元管道入學結果比較沒有辦法預測，考生也應該把握每一個入學機會，即時準備分科的同學也是一樣。
至於有學生因為學習歷程檔案被發現有誤，已遭多校取消錄取資格，連昭雯表示，因為有收到教育部的公函，所以在進入分發前就取消這位學生的資格，沒有進入分發。
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