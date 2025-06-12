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董氏基金會調查！近5％青少年曾被網暴 可採5步驟應對

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

每年六月第三個周五，是國際「停止網路霸凌日」，董氏基金會昨公布青少年網路使用與心理健康最新調查， 發現有百分之四點九的青少年在一年內曾有被網路霸凌的經驗，百分之十七青少年被網路霸凌時，選擇不求助他人；使用網路時間愈多，憂鬱程度愈高。

前職棒球星郭泓志擔任今年「停止網路霸凌日」公益大使。他表示，做為「後援投手」，球場上表現容易招致酸言，成為被網路霸凌的對象，此時更要調適自己，用幽默感面對，專注自己當下任務，自然就會穩定，不被情緒干擾。

董氏基金會調查二千五百名國高中職學生網路使用狀況，近四成國高中生，假日上網超過六小時；進一步調查，每天上網逾六小時者，明顯出現較高的憂鬱傾向；百分之四點九在一年內曾遭遇網路霸凌，換算下來，等同全台有五點四萬名青少年曾被網路霸凌。

「上網時間愈久，反而更憂鬱，且增加被網路霸凌機率」董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，有三分之一被霸凌者選擇向同學或朋友傾訴，但百分之十七的人選擇不求助，僅不到一成選擇向輔導室或師長求助。百分之廿四遭霸凌學生，曾出現自傷或輕生企圖，幾乎是未遭霸凌者的五倍。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說，網路世界反應快速，留言互動往往缺乏深思熟慮，青少年更需培養新媒體素養與情緒調節能力。也建議面對網路霸凌，可採「冷、閃、存、封、聊」五步驟，冷靜不回應、閃離現場、截圖存證、封鎖檢舉、找人傾訴，避免讓霸凌影響心理健康。

郭泓志 網路霸凌 憂鬱

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