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無血緣的孫子王培仲 凝聚家族心

聯合報／ 記者何定照／台北報導

艋舺慈惠醫院成歷史建築，是靠孫輩王培仲推動，但王培仲與在神靖丸事件罹難的院長王式玉其實並無血緣關係。王培仲說，阿公生前只與阿嬤生一個女兒，阿嬤擔憂王家無後，才領養鄰居的男嬰，也就是他的爸爸；結果最後慈惠醫院是在王式玉這位從未見過的孫輩手上復興。

王培仲說，他的父親在阿公罹難後一年出生，從未見過阿公，家裡或許因為當年政治氛圍，很少談或深究阿公罹難狀況。直到近年訪談九旬的姑姑，姑姑才透露當年神靖丸號上的軍醫都是廿歲出頭，只有阿公已四十三歲，又是獨子、有孩子、父母年老，在遭徵集者中可說唯一。

王培仲表示，阿公的同輩醫師朋友就沒被徵召，因此也傳出阿公是遭陷害，當時大家雖建議阿公去申訴免服役，阿公卻說戰爭一直打，早去晚去都得去，之後再回來就好，可嘆從此再也未歸。而姑姑在得知父親身故時，並未悲傷流淚，因為在當時氛圍下，會覺得爸爸是為日本天皇光榮犧牲。

王培仲的阿嬤在丈夫罹難後，堅強撫養三子女，其中兩位是領養。王培仲說，阿嬤出身世家，在他記憶中一直很活躍、氣勢強，像位大姊大，和日治時台籍女子能念的最高學府「台北第三高女」同學固定有姊妹會，好友包括曾任台灣松下電器董事長的「國際牌阿嬤」洪游勉。

這趟祖厝復興之旅，也更凝聚家族成員的心。王培仲說，自己開始找相關資料後，發現原來在被稱為「台灣的靖國神社」的新竹北埔濟化宮內，也有阿公的牌位，這是家族過去所不知。家族近年都會定期去拜阿公，大家都很感動。

艋舺 歷史建築 新竹 北埔

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