AI聯盟上路快1年選課仍搞不定 學生怨難排課
教育部大專校院ＡＩ聯盟（ＴＡＩＣＡ）上路將屆滿一年，本學期有五十五校，聯盟下學期將推出十門課。有大學校院反映，本月就要進行下學期課程初選，但十門課程中，卻有部分授課內容仍是待定或尚未公布時間，嚴重影響選課作業，不僅教師不滿，學生也抱怨不知如何排課。
教育部政務次長葉丙成日前於線上課程宣傳ＡＩ聯盟時表示，聯盟由清大教授陳宜欣主導、規畫，聯盟學校都能修到優秀師資的課程。一名國立大學內部人員反映，聯盟辦公室已向各校索取學期始、結業時間以及選課時段，但有學校本月就要進行下學期初選，聯盟十門課程部分授課內容仍是待定或上課時間未公布。
該名人士指出，聯盟學校多需於校內安排協同教師，協助改作業、解答學生修課疑難雜症，但沒有課程時間和大綱，只有名稱，實在無法安排協同教師，也無法開放初選選課，質疑聯盟上路將屆滿一年，基本的對準各校選課時間還搞不定。
經查，聯盟學校大多尚未開放查詢下學年的聯盟課程，或僅顯示課程名稱，但課綱資訊等卻顯示「待更新」。有私立大學教師表示，「又不能三天兩頭打電話催他們（聯盟辦公室）。」
元智大學教務長謝建興表示，以元智為例，有三階段的選課，目前聯盟課程尚來不及提供大綱、時間等資訊，會安排於第二、第三階段讓學生選讀。
教育部回應，已責成專案辦公室建立彈性機制，包括提前提供課程資訊與授課大綱、開設第二階段選課或加選機制等，協助各校因應不同教務時程，確保學生選課權益，強化專案辦公室與各校行政介面整合。
教育部也說，正與專案辦公室研商課程細節，預計本月中旬前函知各聯盟學校，以利學校安排協同教師與學生選課。
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