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AI聯盟協同教師難找、還要自掏腰包 校方擬不同步開課

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部大專校院ＡＩ聯盟（ＴＡＩＣＡ）部分課程需聯盟學校安排協同教師，但有學校反映，協同教師鐘點、教學助理費用等，全部都要由聯盟學校負擔，且下學期聯盟課程數更多，如果真的找不到協同教師，考慮不同步開課。

ＴＡＩＣＡ下學期將從本學期的六門課，增為十門課，聯盟學校為五十五所，但部分課程需要參與的聯盟學校提供協同教師與開課教師搭配，協助輔導校內學生、解答疑難雜症等事宜。

本報去年底曾報導，各校因性質不同，協同教師並不好找。一名私校高層表示，下學期聯盟課量再增加，找協同教師時，確實會對學校產生壓力，傾向維持上學期的修課和課程規模，如果真的找不到協同教師，將考慮不同步開課。

該名人士指出，除人力負擔外，聯盟學校都還需自行支付協同教師鐘點費、教學助理費用，以及所有在校內延伸，如監考、教室使用等支出，都是學校自掏腰包。

中原大學教務長皮世明則說，經費還是其次，問題是協同教師不好找，教師要先具備相關專業，否則連改作業都沒辦法。但學校的困難在於，有專業的教師其授課學分、時間已經排滿了，目前延續本學期作業有四名教師應可支援，之後若要再找人，得校內一個個去拜託。

對此，教育部回應，ＴＡＩＣＡ為教學共享計畫，各校可依自身教學規畫與學生需求，自主決定是否加入，下學期十門課，包含新增五門、續開五門課程，其中四門需由盟校配置協同教師和助教，學校亦可視資源情況彈性補強。

經費部分，教育部也說，學校可使用教育部教學支持計畫經費，如高教深耕計畫等，依校內授課時數規定支應協同教師鐘點費。

教育部 中原大學 AI

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