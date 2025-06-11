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教育部AI聯盟 私校高層爆料「學校自掏腰包找協同教師」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，下學期數門課程要求各校安排協同教師協助指導校內學生，但部分學校面臨協同教師難找的問題。示意圖，非當事人。聯合報系資料照
教育部「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」，下學期數門課程要求各校安排協同教師協助指導校內學生，但部分學校面臨協同教師難找的問題。示意圖，非當事人。聯合報系資料照

教育部大專校院人工智慧學程聯盟（TAICA）部分課程需聯盟學校安排協同教師，但有學校反映，協同教師鐘點、教學助理費用等全部要由聯盟學校負擔，且下學期聯盟課程數更多，如果真的找不到協同教師，考慮不同步開課。

TAICA下學期將從本學期的6門課增為10門課，聯盟學校維持55所，但部分課程需要參與的聯盟學校需提供協同教師與開課教師搭配，協助輔導校內學生、解答疑難雜症等事宜。

本報去年底就曾報導，各校因性質不同，協同教師並不好找。一名私校高層就表示，下學期聯盟課量再增加，找協同教師時確實會對學校產壓力，傾向維持上學期的修課和課程規模，如果真的找不協同教師，則考慮不同步開課。

該名人士指出，除人力負擔外，聯盟學校都還需自行支付協同教師鐘點費、教學助理費用，以及所有在校內延伸如監考、教室使用等支出，上述開支都是學校自掏腰包，屆時到了期末還要處理學生退選。

中原大學教務長皮世明則談到，經費還是其次，問題還是協同教師不好找，教師要先具備相關專業，否則連改作業都沒辦法，而學校的困難在於，有專業的教師其授課學分、時間已經排滿，目前延續本學期作業有四名教師應可支援，之後若要再找人，得校內一個個去拜託。

教育部回應，TAICA為教學共享計畫，各校可依自身教學規劃與學生需求自主決定是否加入，下學期十門課，包含新增五門以及續開五門課程，僅四門需由盟校配置協同教師和助教，學校亦可視資源情況彈性補強。

至於經費一項，教育部也說，聯盟學校可使用教育部教學支持計畫經費，如高教深耕計畫等，依校內授課時數規定支應協同教師鐘點費，另配置足夠教學助理人力支援教學。

私校 教育部 教師 人力 AI

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