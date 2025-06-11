教育部AI聯盟跟不上初選 校方人士轟：搞一年還搞不定選課時間

教育部大專校院人工智慧學程聯盟（TAICA）上路將屆滿一年，本學期更擴張至55校，本報掌握，聯盟下學期將推出10門課。但有大學校院反映，有聯盟學校六月就要進行下學期課程初選，但10門課程中部分授課內容仍是待定或尚未公布時間，影響選課作業，學校批：「都要一年了，基本的選課時間還搞不好。」

教育部政務次長葉丙成久未露面，日前於線上課程宣傳AI聯盟時表示，聯盟由清大教授陳宜欣主導、規劃，稱聯盟學校都能修到優秀師資課程。但一名國立大學內部人員反應，聯盟辦公室日前已向各校索取學期始、結業時間以及選課時段，但有學校六月就要進行下學期初選，聯盟10門課程部分授課內容仍是待定或上課時間未公布。

該名人士指出，聯盟學校多需於校內安排協同教師，協助改作業、解答學生修課疑難雜症，但沒有課程時間和大綱只有名稱，實在無法安排協同教師並開放初選選課，質疑聯盟上路將屆滿一年，基本的對準各校選課時間還搞不定。

本報經查，聯盟學校多尚未開放查詢下學年聯盟課程，或僅顯示課程名稱但課綱資訊等顯示待更新。有私立大學教師則談到，「又不能三天兩頭打電話催他們（聯盟辦公室）。」通常大學會分多階段選課，但以學校內部為例，沒有教師敢初選了還不給課程大綱。

元智大學教務長謝建興表示，以元智為例，分有三階段的選課，目前規劃聯盟課程尚來不及提供大綱、時間等資訊，會安排於第二、第三階段讓學生選讀。

謝建興也說，修讀聯盟課程的學生確實程度較好，因此校內不會每門課都修滿，有能力、想修的學生自然會修。之後學校也會舉辦座談會，邀請學生分享課程修讀心得，讓師生通盤了解聯盟課程屬性。

教育部回應，已責成專案辦公室建立彈性機制，包括提前提供課程資訊與授課大綱、開設第二階段選課或加選機制等，協助各校因應不同教務時程，確保學生選課權益、強化專案辦公室與各校行政介面整合。

教育部也說，正與專案辦公室研商課程細節，預計六月中旬前函知各聯盟學校，以利學校安排協同教師與學生選課。

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