快訊

知名周氏蝦捲遭爆「吃剩油豆腐倒回滷鍋」 衛生局揪出3項缺失

中美經貿磋商結束 中方談判代表何立峰回應了

淅瀝嘩啦雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路溼答答到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

讓孩子每堂課都有學習 台南與教育部共啟數位融入課中差異化教學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局與教育部今天舉辦以「數位融入課中差異化教學」為主軸的論壇。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與教育部今天舉辦以「數位融入課中差異化教學」為主軸的論壇。記者鄭惠仁／攝影

全台首學課程博覽會5月12日在大台南會展中心登場，其中全國首次以「數位融入課中差異化教學」為主軸的專業論壇今天先啟動。南市教育局表示，期望透過實務交流與概念對焦，推進數位工具的整合與應用，促進師生教與學效能的全面提升。

今年主題為「未來學」，教育局長鄭新輝、教育部國教署簡任視察陳錫鴻、台中教育大學校長郭伯臣、均一教育基金會董事長兼執行長呂冠緯、親子天下國際教育及深度報導專案顧問賓靜蓀等與全國教育工作者攜手探索教育創新之道，副市長葉澤山也代表市長黃偉哲到場致意。

市長黃偉哲表示，全台首學課程博覽會邁入第七屆，每屆皆以創新亮點引領全國關注，持續為教育現場帶來深刻啟發與未來想像。今年場地選在交通便利的沙崙智慧綠能科學城大台南會展中心辦理，希望讓各縣市來參加活動的教師享有高品質的專業饗宴。

教育局長鄭新輝指出，今年台南不僅延續去年的主軸「數位融入課中差異化教學」，更首度與教育部攜手合作，辦理全國層級的專業論壇，展現南市推動數位融入與精準教學的治理高度。論壇也首度提出「未來教科書」的概念，並邀集教育部資訊及科技教育司、5G智慧學習學校推動計畫、智慧教育師培聯盟等中央與民間單位共襄盛舉，全面提升教與學的效能。

今年延續去年奠定的厚實基礎，擔任分享的亮點教師人數大幅增加，12日除下午的專業論壇外，上午辦理四個場次的數位融入課中差異化教學實作工作坊，中午並加開場次辦理「真人圖書館」活動，邀請12位長期實踐課中差異化教學的台南教師，透過闖關形式與現場教師面對面交流，分享精緻且具策略性效能的數位應用經驗，釐清現場教師可能面臨的教學迷思與盲點。課程博覽會官方網站

台南市教育局與教育部今天舉辦以「數位融入課中差異化教學」為主軸的論壇。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局與教育部今天舉辦以「數位融入課中差異化教學」為主軸的論壇。記者鄭惠仁／攝影

教育局 教師 台南

延伸閱讀

模範警察連破大案 黃偉哲：代表186萬市民表達敬意

北海道YOSAKOI索朗祭滿滿台南味 黃偉哲登前導車宣傳府城魅力

黃偉哲拚城市外交 北海道會議長、宣傳台南觀光物產

台南永康瓦斯外洩案 黃偉哲：將檢討並強化管線管理

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

讓孩子每堂課都有學習 台南與教育部共啟數位融入課中差異化教學

全台首學課程博覽會5月12日在大台南會展中心登場，其中全國首次以「數位融入課中差異化教學」為主軸的專業論壇今天先啟動。南...

中壢爆幼兒園不當管教 家長連署喊「事實被扭曲」：這不是剴剴虐童案

桃園市中壢區1名就讀小班的男童疑遭不當管教，市議員黃瓊慧上周於臉書協助家長討公道，桃園市教育局第一時間也說明處置過程。不過近期有同園家長連署表示，事實真相被扭曲，配合個案家長需求，多次調整班級師資已影響其他幼生，「這不是剴剴虐童案，孩子不該是政治工具教育更不容撕裂」。

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

「大班一師」新制即將上路，但因幼教人力流失，幾乎找不到合格幼教師，許多園所不得不開出代理教師缺，卻傳出有非營利幼兒園教保員代理教師，不僅被降薪水，年資也被中斷，現有制度形同懲罰代理人，教團批制度設計失衡，幼教政策矛盾。

越南生來台念大學 年增44% 馬國跌破萬人

少子化下，大專院校無不加大力度招收境外生，以擴大生源，根據一一三學年度統計，十二多萬名境外生中，越南生獨占鰲頭，已達近四...

逾半境外生聽課卡卡 AI翻譯助攻

語言往往是境外生日常生活、課堂學習上必須克服的最大問題。為此，台師大藉助校內華語教學系資源，開設基礎華語課程，盼能讓學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。