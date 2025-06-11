讓孩子每堂課都有學習 台南與教育部共啟數位融入課中差異化教學

全台首學課程博覽會5月12日在大台南會展中心登場，其中全國首次以「數位融入課中差異化教學」為主軸的專業論壇今天先啟動。南市教育局表示，期望透過實務交流與概念對焦，推進數位工具的整合與應用，促進師生教與學效能的全面提升。

今年主題為「未來學」，教育局長鄭新輝、教育部國教署簡任視察陳錫鴻、台中教育大學校長郭伯臣、均一教育基金會董事長兼執行長呂冠緯、親子天下國際教育及深度報導專案顧問賓靜蓀等與全國教育工作者攜手探索教育創新之道，副市長葉澤山也代表市長黃偉哲到場致意。

市長黃偉哲表示，全台首學課程博覽會邁入第七屆，每屆皆以創新亮點引領全國關注，持續為教育現場帶來深刻啟發與未來想像。今年場地選在交通便利的沙崙智慧綠能科學城大台南會展中心辦理，希望讓各縣市來參加活動的教師享有高品質的專業饗宴。

教育局長鄭新輝指出，今年台南不僅延續去年的主軸「數位融入課中差異化教學」，更首度與教育部攜手合作，辦理全國層級的專業論壇，展現南市推動數位融入與精準教學的治理高度。論壇也首度提出「未來教科書」的概念，並邀集教育部資訊及科技教育司、5G智慧學習學校推動計畫、智慧教育師培聯盟等中央與民間單位共襄盛舉，全面提升教與學的效能。

今年延續去年奠定的厚實基礎，擔任分享的亮點教師人數大幅增加，12日除下午的專業論壇外，上午辦理四個場次的數位融入課中差異化教學實作工作坊，中午並加開場次辦理「真人圖書館」活動，邀請12位長期實踐課中差異化教學的台南教師，透過闖關形式與現場教師面對面交流，分享精緻且具策略性效能的數位應用經驗，釐清現場教師可能面臨的教學迷思與盲點。課程博覽會官方網站。

台南市教育局與教育部今天舉辦以「數位融入課中差異化教學」為主軸的論壇。記者鄭惠仁／攝影

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