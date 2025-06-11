中壢爆幼兒園不當管教 家長連署喊「事實被扭曲」：這不是剴剴虐童案

桃園市中壢區1名就讀小班的男童疑遭不當管教，市議員黃瓊慧上周開者會協助家長討公道，桃園市教育局第一時間也說明處置過程。不過近期有同園家長連署表示，事實真相被扭曲，配合個案家長需求，多次調整班級師資已影響其他幼生，「這不是剴剴虐童案，孩子不該是政治工具教育更不容撕裂」。

男童媽媽發現男童身上有不明瘀青，多次要求要看監視器，但遭園方以「不清楚」或「監視器未拍到」為由推託，最終園方僅願提供「部分」監視器畫面。從畫面中可見，教保員用力從男童背後強行搶走教具、拖拉男童，甚至「用膝蓋頂男童」逼他走快一點，不當管教事實明確，但園方竟以「配合調監視器過程頻繁」為由，要求家長盡快退托，並停止娃娃車接送服務及退園。

教育局當時說明4月中或陳情後到園查察，5月中提報認定委員會審議決議令該員，接受3小時以上至12小時以下輔導管教相關研習課程，且經查該園確實違反幼兒教育及照顧法第42條規定，故裁罰該園罰鍰1萬5000元並令其限期改善。

家長說，教育局審查結果已明確結論屬「無不當對待」，但「未涉及虐童」，罰款部分是屬於行政文件缺失並非虐童處分，罰款部分是屬於行政文件缺失並非虐童處分，園方也坦承檢討教保專業。

家長表示，但園方配合特定個案需求，多次調整班級師資已遭同班家長不解，已有教師因不堪輿論折磨離職，若持續離職，更多班級恐面臨關閉，迫使無辜幼兒退托，也嚴重影響其他大多數家長的權益。

園方回應，針對議員所提及個案，實為個別家長與園方在托育理念與日常溝通上產生重大歧見。已全力配合主管機關進行相關調查，並深信其具備專業判斷與獨立性。我們也相信社會大眾自有公評，能明辨是非。園方將持續本於公開透明原則，積極配合後續查核與輔導，並提供所有必要資料，以釐清事實、維護園所與教職員之清白與名譽。

市議員黃瓊慧今回應，家長向她陳情確實有沒拿到監視器畫面，這樣會造成彼此信任消磨，而要求退園也遭開罰，且監視器畫面確實有不當管教等情況，她依相關內容向教育局釐清事發經過，她一直以來都是秉持監督立場在協助各家長處理各事務。 桃園市中壢區1名就讀小班的男童疑遭不當管教，市議員黃瓊慧上周開者會協助家長討公道，桃園市教育局第一時間也說明處置過程。不過近期有同園家長連署表示，事實真相被扭曲，配合個案家長需求，多次調整班級師資已影響其他幼生，「這不是剴剴虐童案，孩子不該是政治工具教育更不容撕裂」。圖／黃瓊慧提供

商品推薦