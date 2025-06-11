交通安全融入幼兒園課程 結合遊戲學習辨識危險
交通安全受社會重視，教育部補助教保機構將重大議題融入課程，其中就包括交通安全教育，幼兒園和鄰近警察局合作，運用活動和遊戲教導學童安全過馬路、辨識環境中危險。
教育部今天發布新聞稿指出，111學年度起推動「教保服務機構辦理議題融入教保活動課程」，將安全教育、生命教育、性別平等、閱讀等多元議題，結合進幼兒園教保活動中，申請機構數已成長到115間。
彰化縣萬來非營利幼兒園認為交通安全與幼兒每天生活最直接相關，與警察交通大隊合作，讓學童在遊戲活動中模擬過馬路、看紅綠燈，學習辨識環境中危險的人事物，在活動的同時，也能鍛鍊孩童的大肌肉。
台北市南港幼兒園研發「我的身體，我來保護」桌遊，結合繪本幫學童了解身體的界線，聆聽自己和他人身體界線感受，學習尊重他人，同時也培養勇敢說「不」的能力，建立自我保護意識。
教育部表示，教保服務機構採統整「不分科」教學，未來將持續鼓勵在相關活動融入安全教育、性別平等等多元議題，並與家長的家庭教育合作，共同打造安心的學習環境。
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