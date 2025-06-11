調查：5％學童自曝曾被網暴 網路霸凌讓自傷風險多5倍

網路使用時間與心理健康有關係？董氏基金會調查國高中職學生發現，上網時間超過6小時者，憂鬱程度明顯較高，並且每100名學生中5人在一年內曾被網路霸凌，其中更有24%者曾經有自傷自殺企圖。知名退役球星郭泓志與全台12所校園共同呼籲，面對網路霸凌以「冷、閃、存、封、聊」五個行動，照顧自己心理健康。

董氏基金會在2025年3至5月間以全台國高中職生為對象，進行青少年網路使用與心理健康調查，心理衛生中心主任葉雅馨表示，無論是壓力、感到孤獨及近兩周「有明顯憂鬱情緒需尋求專業協助」的比例，上網總時數「大於6小時」者皆高於「不到1小時」者。

葉雅馨說，4.9%受訪者，在一年內曾被網路霸凌；以113學年度國高中職生數111.8萬人換算，遭網路霸凌人數恐高達5萬4782人。其中遭受到網路霸凌，選擇求助/訴說的對象以「同學朋友」32.3%居多，其次是「母親」23.4%，找「父親」者為7.4%，都比向學校輔導室老師（2.3%）或其他老師（4.4%）為多，更有17%青少年選擇「不求助他人」。

另，網路霸凌對生活、憂鬱情緒影響甚大，葉雅馨指出，曾被霸凌者有自傷或自殺企圖高達23.6%，是沒被霸凌者（5.5%）的近5倍。

新北市五峰國中校長呂治中說，改善網路霸凌不能只靠學校、老師對同學的單向溝通，因此培育學生作為網路霸凌的預防管理員，變成是由同儕間的分享，學生更有意願參與；日前有舉辦「反霸凌日」活動，邀請師生攜帶象徵的「黃色」物品一起響應，更有凝聚力。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，因為網路發展，很常一發生就發在網路，並沒有考慮到可能造成的影響；面對各種即時性的留言互動，也要學習面對批評的能力，培養新媒體的使用素養與情緒調節能力，讓自己不輕易受影響。

陳質采呼籲，如果碰到網路霸凌，可以採取「冷、閃、存、封、聊」五個關鍵行動，第一先冷靜，不被帶節奏，不急著回嗆。第二先閃人！離開螢幕。第三截圖備份存證據，保護自己。第四封鎖帳號、檢舉言論，切斷惡意來源。第五找人聊聊，不用自己扛。

以往棒球守位多負責「後援投手」角色的郭泓志說，自己作為後援投手，常面對高壓，但當專注自己當下的任務，自然就會穩定不被情緒干擾；賽上表現也容易成為網路霸凌對象，更需要調適自己，用幽默感面對。他呼籲，校園宣導活動走入南部，也喊話網紅們一起傳遞正面力量，停止網路霸凌。

2025年停止網路霸凌日校園響應活動，由台北市螢橋國中、金甌女中、新北市三峽國中、五峰國中、新泰國中、淡水國中、金陵女中、新北高中、林口高中、宜蘭縣礁溪國中、屏東縣潮州國中、台東縣關山國中師生，5、6月期間將校內進行停止網路霸凌相關宣導活動，並於自媒體平台貼文響應。

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