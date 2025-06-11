快訊

蘋果iOS 26悄悄更新iPhone實用新功能！1鍵讓攝影師拍照不怕鏡頭髒掉

周杰倫被爆豪砸30億買「豪宅頂樓四層」　杰威爾回應了

影／周氏蝦捲驚傳員工將廚餘倒回滷鍋 業者立馬開除...今出面致歉

教育部徵選健康飲食小主播 鼓勵學生設計午餐菜單

中央社／ 台北11日電

教育部徵選第4屆健康飲食小主播，今年度新增「一日學校午餐菜單設計」項目，鼓勵學生自行設計營養均衡的午餐菜單，並以新聞播報方式說明挑選考量，進而將營養知識深化應用。

教育部今天發布新聞稿，「第4屆健康飲食小主播」即日起至6月30日開放報名，今年度主題包含食材與生產源頭、菜單設計與營養價值、飲食健康促進、正確的飲食知識等，歡迎國小、國中、高中學生踴躍參加。

特別的是，今年度新增「一日學校午餐菜單設計」項目，鼓勵學生參考教育部訂定的「學校午餐食物內容及營養基準」，自行設計營養均衡的午餐菜單，藉由指導老師協助，進一步理解食材價值與挑選原則，培養健康飲食的實踐能力。

各組別將選出金獎、銀獎、銅獎、佳作，提供獎狀與禮券。教育部期待透過「健康飲食小主播」競賽，讓學生在創作與學習過程中深化對飲食教育的理解，將健康飲食觀念內化為生活習慣，為飲食教育扎下穩固根基。相關資訊可參考活動網站。

教育部 健康飲食

延伸閱讀

川普大刀一揮赴美留學不確定性高 教育部擬出這招

持公費留考資格 她成功申請進入諾貝爾獎得主實驗室

中山、高雄大學重啟討論合併 教育部：尊重雙方意願

補助延宕害後龍國中操場徵收卡關 鍾東錦：教育部真的很混

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

台大碩士生被駭客取消報到 清大：設兩道關卡

國立大學陳姓畢業生3月下旬獲悉已錄取終極目標的台大碩士班，上網完成報到並獲選為某實驗室研究生，月初突遭冒名竄改「放棄報到...

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

「大班一師」新制即將上路，但因幼教人力流失，幾乎找不到合格幼教師，許多園所不得不開出代理教師缺，卻傳出有非營利幼兒園教保員代理教師，不僅被降薪水，年資也被中斷，現有制度形同懲罰代理人，教團批制度設計失衡，幼教政策矛盾。

高中生真4殺 當分科戰士爭157醫學系名額！不只他、只是沒被抓？學習歷程膨風能解？

個申二階放榜，現在正是選填志願的最後階段，台中私校高中生在錄取4校醫學系後，於社群平台Threads分享學習歷程檔案，卻因備審資料自稱獲「最佳辯士」，實際是「單場最佳辯士」，遭網友抓包造假，引發輿論發酵。

越南生來台念大學 年增44% 馬國跌破萬人

少子化下，大專院校無不加大力度招收境外生，以擴大生源，根據一一三學年度統計，十二多萬名境外生中，越南生獨占鰲頭，已達近四...

逾半境外生聽課卡卡 AI翻譯助攻

語言往往是境外生日常生活、課堂學習上必須克服的最大問題。為此，台師大藉助校內華語教學系資源，開設基礎華語課程，盼能讓學生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。