讓僑外生留台工作 勞動部擬跨部會修法
近來愈來愈多境外生選擇來台求學，也讓不少產業寄望盼藉此解決缺工問題。不過台大國發所副教授辛炳隆表示，境外學生牽涉不同部會負責業務，這也可能造成僑外學生選擇來台求學的期許產生落差，進而不願意留在台灣的勞動市場，應要釐清政策主軸。為此，勞動部也正著手進行跨部會協商修法。
辛炳隆說，產業對於僑外學生的想像，是補足基層、或是中階技術人力，但目前僱用僑外生仍有資本額、產業限制，許多中小企業雖有意延攬僑外人才，但卻受限於規範，不得為這群境外人才「開門」。另也建議政府補助企業針對外籍員工的語言能力提供在職訓練，或協助其安排外部訓練管道。
台灣勞工陣線秘書長孫友聯則提到，若對於僑外生的想像是解決缺工問題，那就有學工被剝削的隱憂，無論是之前爆發的烏干達血汗、僑外生來台淪「樓鳳」的事件，都是前車之鑑。關於僑外生的勞動政策應有更通盤的考量，各部會應坐下來溝通，而非各懷期待。
為提高僑外生留台工作意願，勞動部去年八月起即取消僑外生從事白領專技工作評點配額制人數上限，也鬆綁僑外生評點制項目點數；針對中階人力部分，去年也公告新增僑外生從事旅宿業房務、清潔等。去年以評點制留用的僑外生為一萬二六五六人次。
勞動部官員說，將配合部會調和、調整法規，目前尚在彙整相關意見。
▪ 國中會考成績揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝
▪ 會考成績出爐！分數普通該讀高中還高職？網選擇一面倒：可能性更多
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
▪ 逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向挺勇敢父
▪ 獨／「最佳辯士」畢業了！學習歷程不實高中生 現身畢業典禮
▪ 招不滿！私校備取也能放膽填 教授：經分發8、9成都會上榜
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言