逾半境外生聽課卡卡 AI翻譯助攻

語言往往是境外生日常生活、課堂學習上必須克服的最大問題。為此，台師大藉助校內華語教學系資源，開設基礎華語課程，盼能讓學生具備足以留台工作的華語能力。佛光大學則是引進ＡＩ雙向翻譯系統，將上課內容實時翻譯成母語。

台師大的境外學位生占全校總學生數的百分之十二，在全台頂大中名列第一。據台師大學生會「境外生學生權益調查」，發現約一半以上的境外生會遇到語言問題，包括教師在課堂上使用台語，又或是講課速度太快以至於不能理解等。

調查也發現，境外生常在分組時遭受不利，同學可能認為他們中文程度較低，或合作、互動習慣不同，而避免與境外生同組。在日常生活中亦可能遭遇微歧視，例如因為腔調而被同學要求講美式英文、模仿其中文口音，或質疑學習能力。

台師大表示，學校有安排外籍生和華語教學系的研究生配對練習中文，並徵求國際青年服務隊與外籍生交流，助適應台灣生活。針對完全不懂中文的學生，有開基礎華語課程，並增進全英文通識課數量。

近來也有學校引進新科技協助外籍生的語言問題。佛光大學國際長陳尚懋說，外籍生來台讀中文授課的系組，需具教育部規定的中文能力Ａ２標準，但要完全理解上課內容仍有難度。佛光大學引進ＡＩ雙向翻譯系統，教師以中文授課時，能直接以大螢幕把內容翻譯成學生所需語言，課後還能直接做成筆記，方便外籍生快速了解上課重點。

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