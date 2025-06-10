越南生來台念大學 年增44% 馬國跌破萬人

少子化下，大專院校無不加大力度招收境外生，以擴大生源，根據一一三學年度統計，十二多萬名境外生中，越南生獨占鰲頭，已達近四萬人，較前一年度多了四成四，印尼居次，反觀多年來一直位居境外生之首的馬來西亞學生，已退居第三，一一三學年度更跌破一萬人。

學界分析，華人少子化、鄰近國家強勢招生、馬國大學開放三年畢業等多重因素影響，導致馬來西亞境外生大減；至於越南跟印尼的境外生人數增加，主要與各類產業專班成立有關。

據教育部統計，一一三學年我國境外生人數達十二萬三一八八人，較前一學年增三二五九人，其中越南生高達三萬九六九五人，其次是印尼生一萬六二一二人，馬來西亞境外生則有九六八八人。不過其中僑生人數為七一二七人，仍為我國第一大僑生來源國。

以台大為例，印尼學生從一○九年三二一人，到一一三年共四五○人，成長幅度約百分之四十。成大近兩年來印尼學生增加百分之十、越南學生增加約百分之三；中興大學印尼生從一○九學年的一五九人增至一一三學年的二三六人。台師大越南與印尼籍境外生人數也同樣呈現穩定顯著的成長趨勢。

暨南國際大學分析，越南跟印尼的境外生人數增加主要與各類產業專班成立有關，由於印尼、越南為發展中國家，所以這兩國的境外生選擇到台灣升學兼就業，可同時取得學歷及獲得收入，其中尤以越南最為明顯。

淡江大學的境外生主要結構由過往的香港、澳門、馬來西亞及中國大陸，轉為新南向國家的印尼及越南。元智大學境外學位生依學生人數多寡排序前五名國家來源為越南、日本、印尼、印度、泰國等國。

「人口紅利與教育外溢效應」，元智大學分析，越南和印尼都是人口大國，且中產階級快速崛起，家長與學生對高等教育品質有更高期待。當地高等教育資源有限，許多大學教師僅具有碩士學歷，學生更願意尋找性價比高的海外升學機會。

針對馬國來台留學人數下滑，教育部分析，可能因素包括馬國本地大學進步快速，在地高教選項增加，馬國貨幣持續疲弱，出國留學成本增加，影響學生出國留學意願；馬國華裔族群少子女化，致使來台就學人數下降等。將持續強化與馬來西亞的教育交流。

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