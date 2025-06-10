新北畢業禮多元 融在地文化、DIY個人專屬鑰匙圈
新北畢業禮物各有特色，教育局今天表示，送2萬8000名幼兒園生不鏽鋼環保餐具組與童趣插畫兒童辭典。仁愛國小說，每名畢業生製作自己的中英文姓名金屬鑰匙圈，別具意義。
新北市府教育局下午發布新聞表示，今年全市逾2萬8000名公私立幼兒園生畢業，慶祝他們順利完成人生第一段的學習旅程，即將邁入小學階段。副局長歐人豪今天至景新國小附幼，致贈畢業禮與祝福。
教育局說，今年為所有畢業幼兒園生致贈包含便當盒、湯碗與湯匙的不鏽鋼環保餐具組，與兒童辭典，以呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「生活中的小改變就能讓世界更好」理念。
教育局說，禮物包裝設計圖案融入新北29區具代表性的文化與自然景點，期盼學童以好奇與自信，開啟嶄新學習旅程，讓「禮物」不只是紀念品，更是學習與探索的起點。
仁愛國小表示，今年的畢業典禮禮物相當特別，每一名畢業生設計屬於自己的獎牌圖案與得獎名稱。
美術老師鄭博文告訴中央社記者，畢業生以電腦繪圖設計，雷射切割製作模具，透過傳統錫工藝鑄造方式，完成專屬於自己的獎牌，作為畢業生自己的姓名金屬鑰匙圈，上面印上自己的中、英文名字。
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