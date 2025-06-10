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川普大刀一揮赴美留學不確定性高 教育部擬出這招
美國川普政府近來加強對外國學生簽證審查和入境執法，教育部今天表示，目前情勢教育部密切掌握中，如果屆時學生申請簽證有困難，教育部考慮循新冠肺炎期間經驗，提出相應的措施。
美國總統川普4日簽署公告，禁止即將赴哈佛大學就讀的外籍生獲得簽證，在校外籍生也將面臨審查，但美國國務院於6日晚間指示各地領事館，恢復哈佛大學相關學生與交流訪客簽證申請程序。
台灣學生赴美留學不確定性仍變高，教育部今舉辦鼓勵出國留、遊學實體說明會，教育部主任秘書林伯樵今受訪時表示，教育部密切掌握情勢，目前簽證雖然有變慢，但確實都還在安排中，若學生遇到相關問題需要資源，教育部會提供協助。
林伯樵也說，教育部目前有接獲幾名學生聯繫，主要是擔心預約不到面試時間、簽證發生問題等，憂心「懸在不確定的狀況。」教育部已透過駐外組了解美國情勢，如果確定簽證有困難，可借鏡新冠肺炎時的經驗，提出相對措施，但還是會等待美方釋出明確訊息。
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