台南市安慶國小六年七班老師蘇育陞老師與台江綠道志工，帶學生實際踏查海尾寮排水線，訪問居民，沿著山海圳國家綠道探訪汙水水處理廠，觀察鹽水溪排水線環境生態，今天下午辦「排水與生活交響」的探索小論文發表會，有如另類的畢業考。大人稱許這群孩子為家鄉完成畢業論文，比大人更了不起。

台南社大台江分校吳茂成執行長表示，台江流域學習是大廟興學營造學習型社區，深耕台江文化的重要教育行動，結合在地20幾所幼稚園、國小、國中及高中、大學，共同以台江十六寮、溪圳港、山海圳國家綠道為教室，陪伴學生以踏溯方式，進行台江流域專題研究探索。

本學期安慶國小六年七班學生在老師蘇育陞帶領下，與台江綠道志工踏查校小旁的海尾寮排水線，以及沿著山海圳國家綠道內海之路，走讀安南區汙水處理廠，實際了解台江家鄉河川治理的歷程，同時，也到社區訪問居民，將探索調查的資料，整理成壁報論文，手作模型，提出海尾寮溪環境治理方案。社大台江分校也幫忙學生，能夠在畢業典禮前，編印這本畢業小論文，送給母校及台江家鄉的謝禮。

蘇育陞有感而發，認為此一探索實踐了DFC學習法四階段「感受、想像、實踐、分享」，見證了孩子在合作、思辨與行動層面上的真實成長，學會了觀察、提問，進而萌發對守護台江河川公共議題的關心。

安慶國小校長羅智韋指出，孩子們以「海尾寮溪探索地圖」為題，展開實地踏查、資料蒐集與圖像建構。過程中，特別感謝執行長吳茂成的指導與鼓勵，讓孩子們的學習走出教室、走進歷史現場。「為什麼要研究台江？因為這裡不只是一塊土地，它是活著的文化地景。」，藉此讓孩子理解，歷史不只是課本裡的事件，而是祖先的選擇、土地的智慧，是從地方生長出來的生命紋理。

學生顏宸熙設計「海尾寮排水線希望樹」，他分享，在這段歷程中，最有感的發現是海尾寮排水線好像在她們的關注下，逐漸改善了，讓人覺得努力是有用的。設計「海尾智能垃圾回收桶」的魏柔恩說，期待未來能有更多這樣的分享，讓努力被更多人看見。 台南市安慶國小六年七班學生踏查海尾寮排水線，以及走訪社區和觀察鹽水溪排水線環境生態，今天下午發表成果。記者鄭惠仁／攝影 台南市安慶國小六年七班學生踏查海尾寮排水線，以及走訪社區和觀察鹽水溪排水線環境生態，今天下午發表成果。記者鄭惠仁／攝影

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