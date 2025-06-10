持公費留考資格 她成功申請進入諾貝爾獎得主實驗室

教育部今舉辦留學宣導記者會，邀請4位來自不同領域、領取教育部不同獎學金及分赴不同國家深造的過來人分享經驗。英國劍橋大學博士溫明璇表示，曾經歷過家庭變故，但以此勉勵自己「應該沒有更困難的事了」，爾後取得公費留學資格，並成功申請上諾貝爾獎得主Sir John B. Gurdon的實驗室。

教育部多年來推動多元出國獎助計畫，從最初的公費留考制度，現今包括留學獎學金甄試、與世界百大合作設置獎學金、歐盟獎學金甄選等，已有近萬名公費及各類獎學金受獎生。

溫明璇專精於幹細胞領域，曾與2012年諾貝爾醫學獎得主John B. Gurdon共同發明專利細胞重編程概念。她表示，大學時就讀三類組科系，一開始不是很開心，後來陸續發現自己較適合從事生物相關研究，並於大學時期立志要考教育部公費留考。

溫明璇說，在申請海外學校的階段，曾經歷了父親過世，但也以此勉勵自己「應該沒有更困難的事了」，於是主動嘗試申請Gurdon的實驗室，後雀屏中選。

德國柏林工業大學博士江宣怡同樣曾考取公費留學資格，她談到，公費留學算是國家對學生認可，站在外國人的角度，學校不認識學生、也很難判定學生檢附履歷的真偽，此時若有國家公費獎學金背書，會是很好的推薦。當時檢具公費留學證明，更直接取得了五年的簽證資格。

美國卡內基梅隆大學博士李宇哲則表示，因為家境緣故很難負擔美國求學的學雜費，才開始了解教育部的獎學金制度，後取得留學獎學金資格。

李宇哲表示，出國深造經濟不是最大的門檻，「而是自己能不能踏出那一步。」最重要的還是找到自己的專業價值，累積價值，「一定會有資源可以幫助你。」

教育部主任秘書林伯樵表示，成為教師後也鼓勵學生，出國留學能開拓國際視野、專業成長，目前帶的學生也有兩人在日本、一人到德國做博士後研究，留學不應是被放棄的夢想。教育部設有公費留考、世界百大合作獎學金、留學獎學金、歐盟獎學金等計畫，教育部願意陪學生一起做夢。

教育部114年公費留學考試簡章預計6月底公告，今年公費留考錄取名額對應「五大信賴產業」領域，包括電資及工程學群增加40個錄取名額，合計將提供64個名額，公費留考預定錄取名額總計達201名。

商品推薦