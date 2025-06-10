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赴美留學簽證不確定性高 教部擬比照疫情措施協助

中央社／ 台北10日電

美國川普政府近來加強外國學生簽證審查和入境執法，讓台灣學生出國留學的不確定性提高。教育部今天說，如果學生遇到簽證的困難，會考慮循COVID-19經驗，提出相對應措施協助。

川普政府於5月底一度撤銷哈佛大學（HarvardUniversity）招收外國學生的權利，後續美國媒體也報導，川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並暫停安排新的學生簽證申請面試。

教育部今天舉辦「鼓勵出國留遊學實體說明會」，主任秘書林伯樵會後接受中央社採訪表示，有密切掌握美國相關政策的發展，目前了解台灣學生赴美留學簽證都還有在安排，但速度有稍微變慢。

林伯樵表示，學生遇到的問題，教育部一定會主動提供協助，目前已接獲幾名同學和教育部聯繫，主要都是擔心約不到面試時間、簽證會不會有問題等，「大家多半都還是懸在那，不確定下一步會是怎樣。」

林伯樵承諾會透過駐美國台北經濟文化代表處教育組等單位，即時掌握美國的留學形勢，如果真的在簽證上發生困難等，過去已有COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）經驗，會提出相對應的措施出來，但還是要等待美方明確的訊息出現。

以公費留學考試為例，保留資格期間最長為3年，在疫情期間，教育部曾允許錄取公費留考但還未出國的學生，可申請延後出國留學。

美國 簽證 教育部

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