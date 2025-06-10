快訊

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

WWDC 2025／蘋果iOS 26「液態玻璃」介面陷災難？他曝iPhone常用功能變更糟

陽明交大、北一女等15隊晉級火箭決賽 將赴屏東旭海飛行測試

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國家太空中心（TASA）、屏東縣政府共同主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，前天舉行複賽。圖／國家太空中心提供
國家太空中心（TASA）、屏東縣政府共同主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，前天舉行複賽。圖／國家太空中心提供

由國家太空中心（TASA）、屏東縣政府共同主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，前天舉行複賽，從全國56組隊伍、600多位學生中，通過初選脫穎而出的23組團隊，經過密集的課程訓練及籌備後，競逐15張前往屏東旭海科研火箭發射場參與決賽的門票。評審團今日公布複賽結果，大專組由陽明交通大學、中央大學等5組隊伍晉級，中學組由北一女等10組隊伍進入決賽。

第一屆「台灣盃火箭競賽」將於7月25至27日登場，晉級決賽的15組隊伍將前往屏東縣旭海村的短期科研探空火箭發射場域，實際為設計的火箭進行飛行測試。

TASA主任吳宗信表示，火箭製作是一項充滿趣味與挑戰的任務，不僅考驗團隊合作精神，也讓學生親身體會物理、化學與數學等學科在實務中的應用。勉勵所有參賽者珍惜這次競賽經驗，並強調設計固然重要，但更重要的是要對太空科技保持興趣與熱忱。

屏東縣政府指出，透過地方資源與科技場域的整合，提供學生落實火箭設計、發射與回收經驗，更將於比賽期間開設科普活動場次，鼓勵大眾進一步認識太空科技。縣府未來將推動更多與太空科技等相關的跨域合作計畫，發展恆春半島太空創生的可能性，持續創造讓青年多元發展的屏東。

TASA指出，為激發年輕學子對太空科技的熱情，今年首度舉辦「台灣盃火箭競賽」，邀請全國中學及大專院校以上學生參加，體驗從設計、組裝到發射的完整火箭任務流程。首屆共吸引全台638位學生報名，通過初審的23組入圍團隊，參加由陽交大太空系統工程研究所規劃的火箭設計培訓課程，學習火箭系統知識。

評審表示，此次參賽多數隊伍展現出高度完整性與成熟度，能明確的回應競賽目標並持續精進火箭系統設計，且在過程中不斷嘗試與修正，展現出堅韌的研發精神與實務的工程態度，這正是太空科技所需的精神。

晉級隊伍大專組分別由陽明交大及聯合大學學生組成的「好討厭的感覺啊」、由清大、陽明交大、中央大學、台大及逢甲學生組成的「STAR-KILAKILA」、逢甲大學的「Wright 10th」、元智、北科大及中大學校學生組成的「火大的元件」、虎尾科大的「虎箭」5支隊伍晉級決賽。

中學組由北一女及台大共組的「北上火車」、溪湖高中的「GO火箭隊」、北科附工(桃園農工)、北商大五專部及振聲高中共組的「凌焰」、南台科大五專部「Stellar Alliance 星辰聯盟」、芳和實驗中學「箭步如飛」、慈濟附中「濟天之翼」、普台高中「普台太空潔淨動力研究團隊」、屏科實驗高中「RBS」、大直高中「BIG/STRIGHT」、台東高中及台東女中學生共組的「MaBengBeng」10支隊伍晉級決賽。

TASA指出，台灣盃火箭競賽的所有參賽隊伍，將使用主辦單位提供的標準化固態燃料推進系統與發射架，參賽者須依規範，設計、整合航電次系統、結構與回收系統，打造總重量不超過28.5公斤的探空火箭，在符合設計規範的前提下，參賽隊伍可挑戰技術與創意極限進行發揮。

決賽當天，將由審查委員執行發射審查，並依實際飛試與模擬的差異程度、是否成功降落、能否順利完整回收且無非系統設計的外觀損壞，以及書面報告等綜合條件進行評比，並在中學組及大專組各選出前3名的隊伍，頒發最高5萬元的獎金及獎盃。

火箭 屏東縣政府 太空

延伸閱讀

BCL／領航猿敗給衛冕軍仍晉級 盧峻翔確定缺席8強賽

創業之星選秀12強晉級 26日決選並舉行頒獎典禮

足球／烏茲別克與約旦首闖世足會內賽 南韓連11次晉級

國中會考成績今揭曉 建中、北一女最低錄取分預估曝

相關新聞

陽明交大、北一女等15隊晉級火箭決賽 將赴屏東旭海飛行測試

由國家太空中心（TASA）、屏東縣政府共同主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，前天舉行複賽，從全國56組隊伍、600多位學生中...

中山、高雄大學重啟討論合併 教育部：尊重雙方意願

高雄大學日前召開第51次校務會議，會中表決「是否同意重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」，經校務會議代表通過，將重啟研...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

鼓勵認養代替購買 苗縣動保所舉辦校園巡迴宣導

為鼓勵認養代替購買，苗栗縣動物保護防疫所推動「機關學校認養犬貓專案補助計畫」外，今年再展開校園免費飼主責任及動物保護巡迴...

永達校地閒置屏縣府3.1億買下 周春米：跟教育資源整合

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前衍伸債務等糾紛，8公頃校地由屏東縣政府以3.1億元價購。議員建議，永達校地可做...

台灣高鐵攜手青年學子 實境解謎創意企劃力拚22屆ATCC全國冠軍

台灣高鐵今年首度參與全國大專院校商業個案競賽（ATCC），最終選出以實境解謎為核心的「貳一柒事變」團隊作為代表，將於6月22日出征全國總決賽。該團隊自高鐵組四強中脫穎而出，企劃以各高鐵站點為起點，融合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。