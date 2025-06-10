陽明交大、北一女等15隊晉級火箭決賽 將赴屏東旭海飛行測試

由國家太空中心（TASA）、屏東縣政府共同主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，前天舉行複賽，從全國56組隊伍、600多位學生中，通過初選脫穎而出的23組團隊，經過密集的課程訓練及籌備後，競逐15張前往屏東旭海科研火箭發射場參與決賽的門票。評審團今日公布複賽結果，大專組由陽明交通大學、中央大學等5組隊伍晉級，中學組由北一女等10組隊伍進入決賽。

第一屆「台灣盃火箭競賽」將於7月25至27日登場，晉級決賽的15組隊伍將前往屏東縣旭海村的短期科研探空火箭發射場域，實際為設計的火箭進行飛行測試。

TASA主任吳宗信表示，火箭製作是一項充滿趣味與挑戰的任務，不僅考驗團隊合作精神，也讓學生親身體會物理、化學與數學等學科在實務中的應用。勉勵所有參賽者珍惜這次競賽經驗，並強調設計固然重要，但更重要的是要對太空科技保持興趣與熱忱。

屏東縣政府指出，透過地方資源與科技場域的整合，提供學生落實火箭設計、發射與回收經驗，更將於比賽期間開設科普活動場次，鼓勵大眾進一步認識太空科技。縣府未來將推動更多與太空科技等相關的跨域合作計畫，發展恆春半島太空創生的可能性，持續創造讓青年多元發展的屏東。

TASA指出，為激發年輕學子對太空科技的熱情，今年首度舉辦「台灣盃火箭競賽」，邀請全國中學及大專院校以上學生參加，體驗從設計、組裝到發射的完整火箭任務流程。首屆共吸引全台638位學生報名，通過初審的23組入圍團隊，參加由陽交大太空系統工程研究所規劃的火箭設計培訓課程，學習火箭系統知識。

評審表示，此次參賽多數隊伍展現出高度完整性與成熟度，能明確的回應競賽目標並持續精進火箭系統設計，且在過程中不斷嘗試與修正，展現出堅韌的研發精神與實務的工程態度，這正是太空科技所需的精神。

晉級隊伍大專組分別由陽明交大及聯合大學學生組成的「好討厭的感覺啊」、由清大、陽明交大、中央大學、台大及逢甲學生組成的「STAR-KILAKILA」、逢甲大學的「Wright 10th」、元智、北科大及中大學校學生組成的「火大的元件」、虎尾科大的「虎箭」5支隊伍晉級決賽。

中學組由北一女及台大共組的「北上火車」、溪湖高中的「GO火箭隊」、北科附工(桃園農工)、北商大五專部及振聲高中共組的「凌焰」、南台科大五專部「Stellar Alliance 星辰聯盟」、芳和實驗中學「箭步如飛」、慈濟附中「濟天之翼」、普台高中「普台太空潔淨動力研究團隊」、屏科實驗高中「RBS」、大直高中「BIG/STRIGHT」、台東高中及台東女中學生共組的「MaBengBeng」10支隊伍晉級決賽。

TASA指出，台灣盃火箭競賽的所有參賽隊伍，將使用主辦單位提供的標準化固態燃料推進系統與發射架，參賽者須依規範，設計、整合航電次系統、結構與回收系統，打造總重量不超過28.5公斤的探空火箭，在符合設計規範的前提下，參賽隊伍可挑戰技術與創意極限進行發揮。

決賽當天，將由審查委員執行發射審查，並依實際飛試與模擬的差異程度、是否成功降落、能否順利完整回收且無非系統設計的外觀損壞，以及書面報告等綜合條件進行評比，並在中學組及大專組各選出前3名的隊伍，頒發最高5萬元的獎金及獎盃。

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