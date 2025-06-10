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鼓勵認養代替購買 苗縣動保所舉辦校園巡迴宣導

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣動物保護防疫所推廣校園免費飼主責任及動物保護巡迴宣導課程，即日起開放報名，盼能紮根動保觀念，實踐動保精神。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣動物保護防疫所推廣校園免費飼主責任及動物保護巡迴宣導課程，即日起開放報名，盼能紮根動保觀念，實踐動保精神。圖／苗栗縣政府提供

為鼓勵認養代替購買，苗栗縣動物保護防疫所推動「機關學校認養犬貓專案補助計畫」外，今年再展開校園免費飼主責任及動物保護巡迴宣導課程，盼能紮根動保觀念，實踐動保精神，即日起請校方報名。

動保所指出，依據動物物保護法第4-1條「各級政府應普及動物倫理與動物保護法規相關的教育及學習，以提升國民動物保護知識，並落實於十二年國民基本教育課綱中。」

苗栗縣自民國101年起推廣校園免費飼主責任及動物保護巡迴宣導課程，邀請動物保護界多名專家、學者講師，為學校師生免費上課。

宣導活動111年共辦理41場次、112年共辦理64場，113年共辦理76場次，活動報名場次逐年增加並獲得校方正面評價，今年將持續辦理帳項宣導活動，即日起至9月30日止開放各校報名。

另外，鼓勵縣內各機關學校認養苗栗縣動物保護教育園區（動物收容所）犬貓，為無家可歸的犬貓找到一個溫暖有愛的家，今年補助期間至11月30日止，若經費用罄則提前截止，也歡迎校方來電洽詢。

認養 苗栗縣 動物收容所

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