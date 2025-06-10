鼓勵認養代替購買 苗縣動保所舉辦校園巡迴宣導

為鼓勵認養代替購買，苗栗縣動物保護防疫所推動「機關學校認養犬貓專案補助計畫」外，今年再展開校園免費飼主責任及動物保護巡迴宣導課程，盼能紮根動保觀念，實踐動保精神，即日起請校方報名。

動保所指出，依據動物物保護法第4-1條「各級政府應普及動物倫理與動物保護法規相關的教育及學習，以提升國民動物保護知識，並落實於十二年國民基本教育課綱中。」

苗栗縣自民國101年起推廣校園免費飼主責任及動物保護巡迴宣導課程，邀請動物保護界多名專家、學者講師，為學校師生免費上課。

宣導活動111年共辦理41場次、112年共辦理64場，113年共辦理76場次，活動報名場次逐年增加並獲得校方正面評價，今年將持續辦理帳項宣導活動，即日起至9月30日止開放各校報名。

另外，鼓勵縣內各機關學校認養苗栗縣動物保護教育園區（動物收容所）犬貓，為無家可歸的犬貓找到一個溫暖有愛的家，今年補助期間至11月30日止，若經費用罄則提前截止，也歡迎校方來電洽詢。

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