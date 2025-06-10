永達校地閒置屏縣府3.1億買下 周春米：跟教育資源整合
屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前衍伸債務等糾紛，8公頃校地由屏東縣政府以3.1億元價購。議員建議，永達校地可做為大學的理工學院，讓屏東發展科技人才。縣長周春米說，永達校地規畫短中長期，全面盤點、修繕跟教育資源整合。
議員方一祥今總質詢說，屏東縣五所大學，但都沒有理工相關科系，屏東優秀人才多外流，今年5月縣長宣布台積電半導體供應鏈進駐屏科園區。他建議，將荒廢永達技術學院的校地，提供給大學設置理工學院，留住人才。
縣長周春米說，屏東兩所國立大學，屏科大有工學院、屏東大學有理學院，兩所大學沒有自我設限，屏科大有開設相關半導體學程，也是跟台積電合作。屏東大學也與進駐屏科廠商，有人才訓練，也是半導體供應鏈，都為屏東高科技產業努力。
永達校區利用，周春米說，永達約8公頃校地，目前承接程序，之前因有債權人聲請查封學校土地，後來教育部協助下，也已解除查封，縣府可以順利進行土地承接。
周春米說，縣府價款會分期給付，去年啟動永達校區利用，裡面有很多建築物跟地上物，建築物長久未利用，也有使用年限問題，會全盤清點，城鄉處委託專業顧問公司，也有找屏科大、屏東大學，討論想法，現階段進入最後可行性評估。
周春米說，依短中長期規畫，短期一到三年，取得土地後，現行土地使用管制規範下，活化繼有空間、修繕，也跟教育資源整合。中長期4年到15年，全部校地範圍辦理都市計畫檢討，如同議員期待，永達校區，也可以成為屏東大學或相關大學，成立學院需求，其實還有更大任務，也兼具相關學校，附屬設施場地，還有周遭發展，縣府賦予這塊校地最重要任務，怎麼樣迎來國科會大南方新矽谷推動方案的計畫，結合屏東科學園區與周邊產業發展，打造完善人才培育跟實踐的示範基地。
周春米說，不會僅限於某個大學的學院，責任要發揮更大效益，除教育人才，提供給高科技產業，或其他相關產業準備，也包括地區的都市計畫，透過很大區塊重新改造，讓地方更現代、更進步。
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