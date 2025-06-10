中山、高雄大學重啟討論合併 教育部：尊重雙方意願

高雄大學日前召開第51次校務會議，會中表決「是否同意重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」，經校務會議代表通過，將重啟研議與中山大學合併案。教育部主任秘書林伯樵今天表示，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規畫，最重要者，還是兩方學校必須有共識，教育部會尊重雙方意願。

中山大學、高雄大學兩校於2019年時就開始討論合併事宜，但據了解，中山大學過去要求合併後需採用國立中山大學為校名，2023年曾向高雄大學建議併校後統一命名為「國立中山大學」，但未會獲得高雄大學回應，如今中山大學態度放緩，認為兩校合併後校名可再討論。

教育部今天舉行出國留、遊學實體說明會，教育部主秘、中山大學前教務長林伯樵表示，併校討論尊重雙方學校意見，學校必須和教師、學生、職員還有校友共同討論，至於合併規畫為何、未來校名規畫等，教育部不會給予引導。

林伯樵談到，教育部尊重雙方意願，最重要者，還是兩方學校必須有共識。程序上，學校需經校務會議討論、提出規畫書，評估整併必要性和長遠規劃等，兩校取得共識後再和教育部提出申請。

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