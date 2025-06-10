快訊

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

WWDC 2025／蘋果iOS 26「液態玻璃」介面陷災難？他曝iPhone常用功能變更糟

聽新聞
0:00 / 0:00

中山、高雄大學重啟討論合併 教育部：尊重雙方意願

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部主任秘書林伯樵（中）今天表示，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規劃，最重要者，還是兩方學校必須有共識。記者許維寧／攝影
教育部主任秘書林伯樵（中）今天表示，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規劃，最重要者，還是兩方學校必須有共識。記者許維寧／攝影

高雄大學日前召開第51次校務會議，會中表決「是否同意重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」，經校務會議代表通過，將重啟研議與中山大學合併案。教育部主任秘書林伯樵今天表示，教育部不會引導學校併校程序與後續校名規畫，最重要者，還是兩方學校必須有共識，教育部會尊重雙方意願。

中山大學、高雄大學兩校於2019年時就開始討論合併事宜，但據了解，中山大學過去要求合併後需採用國立中山大學為校名，2023年曾向高雄大學建議併校後統一命名為「國立中山大學」，但未會獲得高雄大學回應，如今中山大學態度放緩，認為兩校合併後校名可再討論。

教育部今天舉行出國留、遊學實體說明會，教育部主秘、中山大學前教務長林伯樵表示，併校討論尊重雙方學校意見，學校必須和教師、學生、職員還有校友共同討論，至於合併規畫為何、未來校名規畫等，教育部不會給予引導。

林伯樵談到，教育部尊重雙方意願，最重要者，還是兩方學校必須有共識。程序上，學校需經校務會議討論、提出規畫書，評估整併必要性和長遠規劃等，兩校取得共識後再和教育部提出申請。

高雄大學 教育部 中山大學

延伸閱讀

補助延宕害後龍國中操場徵收卡關 鍾東錦：教育部真的很混蛋

2028自然科老師恐歸零？傳近7成儲備師資不願投入教職 教育部澄清

董事會遭控圖謀校產 教育部證實蘭陽技術學院將解散清算

葉丙成惹怒綠委遲早下台？ 台大校長：讓他回來沒問題

相關新聞

陽明交大、北一女等15隊晉級火箭決賽 將赴屏東旭海飛行測試

由國家太空中心（TASA）、屏東縣政府共同主辦的首屆「台灣盃火箭競賽」，前天舉行複賽，從全國56組隊伍、600多位學生中...

中山、高雄大學重啟討論合併 教育部：尊重雙方意願

高雄大學日前召開第51次校務會議，會中表決「是否同意重啟與國立中山大學合校議題研議與討論」，經校務會議代表通過，將重啟研...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

鼓勵認養代替購買 苗縣動保所舉辦校園巡迴宣導

為鼓勵認養代替購買，苗栗縣動物保護防疫所推動「機關學校認養犬貓專案補助計畫」外，今年再展開校園免費飼主責任及動物保護巡迴...

永達校地閒置屏縣府3.1億買下 周春米：跟教育資源整合

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前衍伸債務等糾紛，8公頃校地由屏東縣政府以3.1億元價購。議員建議，永達校地可做...

台灣高鐵攜手青年學子 實境解謎創意企劃力拚22屆ATCC全國冠軍

台灣高鐵今年首度參與全國大專院校商業個案競賽（ATCC），最終選出以實境解謎為核心的「貳一柒事變」團隊作為代表，將於6月22日出征全國總決賽。該團隊自高鐵組四強中脫穎而出，企劃以各高鐵站點為起點，融合

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。