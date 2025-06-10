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台灣高鐵攜手青年學子 實境解謎創意企劃力拚22屆ATCC全國冠軍

聯合新聞網／ 台北訊
「貳一柒事變」團隊以實境解謎旅遊企劃奪得高鐵組第一名，將代表高鐵出征6月22日全國總決賽。圖／ATCC提供
「貳一柒事變」團隊以實境解謎旅遊企劃奪得高鐵組第一名，將代表高鐵出征6月22日全國總決賽。圖／ATCC提供

台灣高鐵今年首度參與全國大專院校商業個案競賽（ATCC），最終選出以實境解謎為核心的「貳一柒事變」團隊作為代表，將於6月22日出征全國總決賽。該團隊自高鐵組四強中脫穎而出，企劃以各高鐵站點為起點，融合地方歷史與文化，設計出沉浸式的解謎旅遊體驗。團隊表現獲得企業評審一致肯定，被視為兼具創新力與實踐潛力的亮眼之作。

本次代表隊的企劃，以「特務任務」為故事框架，結合實境解謎活動，帶領旅客穿梭高鐵沿線城市，探索當地故事、景點與美食，並在互動過程中認識在地文化、歷史事件與特色產業。藉由遊戲化體驗翻轉大眾對傳統旅遊的刻板印象，打造兼具參與式探索與文化再敘事的高鐵旅遊新樣貌。企劃案也規劃與地方政府、特色景點及在地店家攜手合作，讓旅客的遊程更能深入地方、與人連結，創造具文化溫度的真實旅遊價值。

除了代表隊之外，進入高鐵組四強的其餘三組團隊也展現高度創意與實務執行力，分別提出「高鐵渡小岳健行護照」、「給爸媽的高鐵假期」以及「幸福列車520」，從不同角度切入高鐵與旅遊的多元可能。這些團隊在為期一個多月的賽事準備期間，皆與高鐵企業業師密切合作，透過多次腦力激盪與實務交流，不斷打磨內容、優化策略，逐步將創意轉化為具體可行的落地方案，展現產學合作的深度與高度。

期盼高鐵代表隊能在全國決賽中脫穎而出，為台灣高鐵首度參與ATCC寫下亮眼成績；未來也希望透過此次創意企劃，進一步帶動地方觀光、促進在地產業發展與文化傳承，實踐教育旅遊與區域共榮的目標，發揮高鐵作為國旅樞紐的重要影響力。

台灣高鐵首度參與ATCC競賽，四強團隊齊聚總公司進行簡報與評選，展現青年創意與企劃實力。 圖／ATCC提供
台灣高鐵首度參與ATCC競賽，四強團隊齊聚總公司進行簡報與評選，展現青年創意與企劃實力。 圖／ATCC提供

高鐵

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