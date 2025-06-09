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2028自然科老師恐歸零？傳近7成儲備師資不願投入教職 教育部澄清

中央社／ 台北9日電
媒體今天報導，7成儲備師資不願投入教職。教育部今晚澄清，近年新進教師投入教職比例穩定，教育部也透過師資生名額增量、學士後教育學分班等配套，確保教學人力穩定。圖／本報資料照片
媒體今天報導，7成儲備師資不願投入教職。教育部今晚澄清，近年新進教師投入教職比例穩定，教育部也透過師資生名額增量、學士後教育學分班等配套，確保教學人力穩定。圖／本報資料照片

媒體今天報導，7成儲備師資不願投入教職。教育部今晚澄清，近年新進教師投入教職比例穩定，教育部也透過師資生名額增量、學士後教育學分班等配套，確保教學人力穩定。

週刊王今天報導，根據教育部資料顯示，師培生取得教師證後，3年內報考正式教師甄試的比例逐年下降，2023年降至31.25%，換句話說，近7成以上儲備師資都不願投入教職，自然科老師缺最大！網友透過「中華民國師資培育統計年報」推估，預測2028年自然科老師將歸零。

教育部今晚發布新聞稿指出，依據「中華民國師資培育統計年報」資料顯示，近年新進教師投入教職比例穩定，並未大幅流失，民國83年至112年領有教師證書的師資人員總計22萬6194人，擔任公私立專任教師及公立代理教師總計15萬1520人，任教率約67%。

以近5年為例，教育部說明，於各該年度取得教師證並於同年擔任正式專任教師及公立代理教師的比率，除110年受疫情影響外，每年約6成且近年有提升趨勢，顯示新取證的教師仍有穩定投入教職的趨勢。

教育部也訂有「師資培育數量規劃方案」，研訂師資供需指標，評估各師資類科、各領域（群科）師資供需情形，114學年已核予國小職前師資生名額增量約160名、特教約120名，並核予中等類科在自然領域、科技領域及部分技術群科，職前增量名額約300名。

另外，教育部開設各類學士後教育學分班， 鼓勵社會人士投入教職，114學年學士後教育學分班核定招收約1300人，是113學年（約150人）的8倍。

教育部提到，因應半導體、AI等業界吸引力強，導致學校不易招聘STEM（科學、技術、工程、數學）或自然領域教師，教育部也增加彈性聘用管道，規劃引導相關系所畢業且具業界資歷或曾任大專相關科系教師者，強化必要教學知能後（免修職前學分、免考試、免實習），可進教學現場擔任專業及技術教師或教學支援老師，預計於115年起聘任。

為提升師培誘因，教育部表示，已調高師資生實習獎助金，函釋相關法規，降低師資生教育專業課程的修讀負荷等，並協調縣市政府逐年穩定釋放教師缺額，維持教學現場新陳代謝及師資品質，未來將不斷優化多元師資培育制度，確保教育現場有專業且充足的教學人力。

科學 教育部 實習 代理教師

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