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串聯 AI 機器人產業 賴惠員力推學程進入校園

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委賴惠員將推動「機器人學程」制度化，讓國小端銜接高中職機械群。賴惠員國會辦公室／提供
立委賴惠員將推動「機器人學程」制度化，讓國小端銜接高中職機械群。賴惠員國會辦公室／提供

立法院財政委員會召委、立委賴惠員9日率財委會南下溪北，在新營主持兩場教育座談會，聚焦「少子女化下高中職轉型」、「幼兒園學前教育轉型」兩大議題。賴惠員表示，她將推動「機器人學程」制度化，讓國小端銜接高中職機械群，再與國科會即將於柳營、六甲成立的AI機器人產業園區接軌。

會中除了教育部國教署、體育署、衛福部社家署、國家教育研究院等部會，溪北11區公私立幼兒園、國高中小代表與立委林俊憲團隊、議員王宣貿、議員沈家鳳亦齊聚，共同為地方教育尋求突破。

賴惠員指出，台南市已有超過90所國小導入機器人課程，她將推動「機器人學程」制度化，讓國小端銜接高中職機械群，再與國科會即將於柳營、六甲成立的AI機器人產業園區接軌，形成「從校園到產業」的人才培育完整鏈條，協助孩子在地就學、就業，也為地方經濟注入新動能。此一構想獲得與會校長們熱烈響應，並被列為座談共識。

在幼托領域，與會的幼兒園代表與幼托教育團體呼籲落實「0到6歲國家一起養」，補助應直接到人並提高育兒津貼；同時要求對於私立托兒園及公托的補助應隨物價上漲按照比例浮動調整，並強化教保人員法制保障。賴惠員承諾將爭取中央經費挹注，讓公私立幼兒享有同等支持。

面對少子女化浪潮，教育部簡報顯示，高一新生人數預估在114學年度降至18.2萬人，教育現場必須同步調降班級人數並活化校園空間，以維持教學品質。國教署亦提出混齡教學、學校型態實驗教育等多元方案，協助國中小轉型。體育署則說明運動場地與器材補助新制，助偏鄉校園改善體育設施。

賴惠員強調，將在立法院以「爭取預算與修法」雙引擎落實今日共識：一是全力爭取機器人學程專案經費，二是擴充幼托補助與育兒津貼，三是協同教育部加速高中職課程與產業鏈結。她指出，一定要超前部屬，種下AI時代的種子，讓溪北的孩子站在未來第一線。

座談會結束後，賴惠員隨即指示團隊彙整與會意見，於下會期財委會預算審查時提出；她也呼籲中央部會與地方政府建立長效協調機制，確保每一筆教育資源發揮最大效益，為溪北乃至全台學子打造更具競爭力的學習環境。

機器人 教育部

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