桃園13大專實習績優師表揚 蘇俊賓提產學合作探索職涯

桃園市副市長蘇俊賓今天下午到中原大學，出席桃園市大專院校推動職場實習績優教師表揚暨啟動儀式，蘇俊賓說，桃園城市競爭力的能量在產業，希望透過企業與桃園大專院校合作，讓學生在校學到技術、知識，更早探索了解自己人生職涯方向。

中原大學物理系副教授兼半導體材料與光電檢測碩士學位學程主任吳啟彬，以「半導體實務人才培育計畫」獲選這項實習推薦教師代表接受表揚，吳表示，計畫協助學生完成320小時企業訓練，學生利用暑假到合作企業實習、累積實務經驗、強化職場即戰力，縮短學用落差，為未來職涯打下好基礎。

蘇俊賓表示，大學不僅是求學的場所，更是幫助學生探索人生的重要平台，桃園擁有全台首屈一指的產業與教育資源，透過企業與桃園大專院合作，讓學生在校學到技術和知識，更早探索自己人生方向，該計畫過去二年已培養 5000多人次，希望未來更多企業、學校提供大專學生實習機會，深化產學合作，培養學生探索找到未來職涯方向。

市政府青年局為深化桃園青年職涯探索機會，強化實習制度與產業接軌機制，市府與全市13所大專院校及多家在地企業，共同推動「學研並進．職向桃園」計畫，蘇俊賓頒發感謝狀給推薦教師及企業代表，表彰推動實習合作的貢獻，蘇與產官學代表多人參與該計畫啟動儀式。

市府青年局長侯佳齡表示，2023年桃園校園創業聯盟成立以來，市府整合產學資源，拓展青年創業與就業機會，其中桃園青年職涯發展及職場體驗計畫舉辦近200場職涯課程與體驗活動，累計逾66家企業參與、超過5500人次受惠，這次表揚全市13所大專院校推薦實習績優教師，包括林口長庚醫院、友達光電、昇恆昌及迅得機械、長榮航太等代表性企業共襄盛舉。 桃園市13所大專校院合力推動職場實習績優教師表揚暨啟動，副市長蘇俊賓（中白衣者）與產學代表合影。記者曾增勳／攝影 桃園市副市長蘇俊賓（左七）出席大專校院推動職場實習績優教師表揚暨啟動儀式。記者曾增勳／攝影

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